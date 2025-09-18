Φαίη Σκορδά: Τι είπε για την απουσία του Μικρούτσικου απο το Buongiorno

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απουσιάζει σήμερα Πέμπτη 18/9 από το πλατό του Buongiorno.

Λίγο πριν προχωρήσει στη θεματολογία της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην απουσία του συνεργάτη της.Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τη σύντροφο του Ανδρέα Μικρούτσικου, αλλάς προς το παρόν δεν έλαβε απάντηση.

«Δεν είναι ο Ανδρέας σήμερα. Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του, έστειλα μήνυμα… Δεν μου απάντησε ακόμα! Να κάνουμε μια κλήση παρακαλώ στον Ανδρέα να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν είναι κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, μίλησε με τον Κεβόρκ, με τον παραγωγό μας, μίλησε με όλους, όλα καλά», ανέφερε η Φαίη Σκορδά στον αέρα.