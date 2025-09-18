Φαίη Σκορδά: Τι είπε για την απουσία του Μικρούτσικου απο το Buongiorno

«Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του... δε μου απάντησε ακόμα!»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απουσιάζει σήμερα Πέμπτη 18/9 από το πλατό του Buongiorno.

Ραγίζει καρδιές ο Μικρούτσικος: Η τελευταία σκέψη στο νοσοκομείο

Λίγο πριν προχωρήσει στη θεματολογία της εκπομπής της η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην απουσία του συνεργάτη της.Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τη σύντροφο του Ανδρέα Μικρούτσικου, αλλάς προς το παρόν δεν έλαβε απάντηση. 

Φαίη Σκορδά: Ανανεωμένη στην πρεμιέρα του Buongiorno - Τα πρώτα της λόγια

Φαίη Σκορδά: Τι είπε για την απουσία του Μικρούτσικου απο το Buongiorno

«Δεν είναι ο Ανδρέας σήμερα. Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του, έστειλα μήνυμα… Δεν μου απάντησε ακόμα! Να κάνουμε μια κλήση παρακαλώ στον Ανδρέα να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν είναι κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, μίλησε με τον Κεβόρκ, με τον παραγωγό μας, μίλησε με όλους, όλα καλά», ανέφερε η Φαίη Σκορδά στον αέρα. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
 |
BUONGIORNO
