Τα Φιλαράκια: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ εμπνευσμένο από τη σειρά

Την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους μοναδική εμπειρία θα έχουν στο εξής οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς Τα Φιλαράκια, 21 χρόνια μετά το τέλος της θρυλικής κωμικής σειράς.

Το πρώτο Central Perk Café, όπως αυτό που... άραζαν η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φοίβη, ο Ρος, ο Τσάντλερ κι ο Τζόι, βρίσκεται στην Times Square κι είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους λάτρεις της καφεΐνης και της πιο γνωστής τηλεοπτικής παρέας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Variety, το καφέ θα αποτελέσει μια «μοντέρνα εκδοχή» από το θρυλικό στέκι των πέντε πρωταγωνιστών και θα προσφέρει ροφήματα και σνακ εμπνευσμένα από τις κλασικές ατάκες της σειράς.

Στο νέο καφέ των Friends οι πελάτες θα μπορούν να φωτογραφηθούν στον χαρακτηριστικό πορτοκαλί καναπέ, να αγοράσουν προϊόντα και ποικιλίες καφέ για το σπίτι και φυσικά να απολαύσουν το ολοκληρωμένο concept που συνδέει τη σειρά με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα της Νέας Υόρκης.

Central Perk coffee shop inspired by ‘Friends’ to open in Times Square New York this Fall. pic.twitter.com/ZnaJ0CUA7f — Pop Crave (@PopCrave) September 16, 2025

Μάλιστα, οι καφέδες θα έχουν ονομασίες βγαλμένες από ατάκες της σειράς, όπως «Pivot Blend», «How You Doin’?» και «We Were on a Coffee Break». Το καφέ βρίσκεται στην Times Square, στη βορειοανατολική γωνία της 7ης Λεωφόρου και της 47ης Οδού κι είναι το δεύτερο Central Perk στις ΗΠΑ, καθώς το πρώτο άνοιξε στη Βοστώνη το 2023.

Την επιμέλεια του μενού έχει αναλάβει ο γνωστός κριτής του Top Chef Τομ Κολίκιο.

«Το Central Perk είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα στην ιστορία της τηλεόρασης. Μετά την απίστευτη ανταπόκριση στη Βοστώνη, η μεταφορά του Central Perk στην Times Square δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα, είναι επιστροφή στην πατρίδα», δήλωσε ο Πίτερ βαν Ρόντεν από τη Warner Bros. Discovery Global Experiences σε δήλωσή του στο Variety.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε την κληρονομιά των Friends και να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη σύνδεση που νιώθουν οι θαυμαστές με το Central Perk», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Δείτε περισσότερα για όλες τις σειρές που προβάλλονται στο Star