Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε παλιότερο βίντεο για την Κόρτνεϊ Κοξ από το Breakfast@Star


Την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους μοναδική εμπειρία θα έχουν στο εξής οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς Τα Φιλαράκια, 21 χρόνια μετά το τέλος της θρυλικής κωμικής σειράς.

Κόρτνεϊ Κοξ: Το χιουμοριστικό «I know» βίντεο με σκηνές από τα Φιλαράκια

Το πρώτο Central Perk Café, όπως αυτό που... άραζαν η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φοίβη, ο Ρος, ο Τσάντλερ κι ο Τζόι, βρίσκεται στην Times Square κι είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους λάτρεις της καφεΐνης και της πιο γνωστής τηλεοπτικής παρέας παγκοσμίως.

Τα Φιλαράκια: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ εμπνευσμένο από τη σειρά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Variety, το καφέ θα αποτελέσει μια «μοντέρνα εκδοχή» από το θρυλικό στέκι των πέντε πρωταγωνιστών και θα προσφέρει ροφήματα και σνακ εμπνευσμένα από τις κλασικές ατάκες της σειράς. 

Ματ ΛεΜπλανκ: Ο «Τζόι» από τα Φιλαράκια έχει αποσυρθεί από την υποκριτική

Στο νέο καφέ των Friends οι πελάτες θα μπορούν να φωτογραφηθούν στον χαρακτηριστικό πορτοκαλί καναπέ, να αγοράσουν προϊόντα και ποικιλίες καφέ για το σπίτι και φυσικά να απολαύσουν το ολοκληρωμένο concept που συνδέει τη σειρά με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, οι καφέδες θα έχουν ονομασίες βγαλμένες από ατάκες της σειράς, όπως «Pivot Blend», «How You Doin’?» και «We Were on a Coffee Break». Το καφέ βρίσκεται στην Times Square, στη βορειοανατολική γωνία της 7ης Λεωφόρου και της 47ης Οδού κι είναι το δεύτερο Central Perk στις ΗΠΑ, καθώς το πρώτο άνοιξε στη Βοστώνη το 2023.

Την επιμέλεια του μενού έχει αναλάβει ο γνωστός κριτής του Top Chef  Τομ Κολίκιο.

Ντέιβιντ Σουίμερ: Τρομακτική η φήμη που απέκτησε από τα Φιλαράκια!

«Το Central Perk είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα στην ιστορία της τηλεόρασης. Μετά την απίστευτη ανταπόκριση στη Βοστώνη, η μεταφορά του Central Perk στην Times Square δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα, είναι επιστροφή στην πατρίδα», δήλωσε ο Πίτερ βαν Ρόντεν από τη Warner Bros. Discovery Global Experiences σε δήλωσή του στο Variety.

Τα Φιλαράκια: Ανοίγει στη Νέα Υόρκη καφέ εμπνευσμένο από τη σειρά

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Νέα Υόρκη για να γιορτάσουμε την κληρονομιά των Friends και να συνεχίσουμε να χτίζουμε τη σύνδεση που νιώθουν οι θαυμαστές με το Central Perk», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

