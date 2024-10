Ματ ΛεΜπλανκ: Ο «Τζόι» από τα Φιλαράκια έχει αποσυρθεί από την υποκριτική

Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Ματ ΛεΜπλανκ και τον Μάθιου Πέρι από το Breakfast@Star

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, ο Ματ ΛεΜπλανκ δε θέλει να επιστρέψει στην υποκριτική, μιας ο θάνατος του συμπρωταγωνιστή του στα Φιλαράκια, Μάθιου Πέρι, τον έκανε να... ξανασκεφτεί τη ζωή του.

Ο 57χρονος κωμικός ηθοποιός, ο γνωστός σε όλους μας «Τζόι», που έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Πέρι, έχει επιλέξει να αποσυρθεί σιωπηλά από τη βιομηχανία του θεάματος για να επικεντρωθεί σε ό, τι είναι σημαντικό για εκείνον.

Matt LeBlanc has silently retired after Matthew Perry's death confirmed he is ready to reevaluate his life https://t.co/sCN5c1zeiQ