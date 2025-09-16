Η ταινία που... δε θα δείτε ποτέ - Γιατί θα προβληθεί το 2115!

Η ταινία του Τζον Μάλκοβιτς θα την παρακολουθήσουν μόνο 1000 τυχεροί

Media
Ήταν το 2015 όταν έπαιξε το συγκεκριμένο τρέιλερ με τον Τζον Μάλκοβιτς, να αποκαλύπτει ότι: «Εγώ ο Τζον Μάλκοβιτς, δημιούργησα το 2015 μία ταινία, η οποία θα διαφυλαχθεί και θα προβληθεί σε 100 χρόνια, όσος χρόνος χρειάζεται για να παραχθεί το κονιάκ Louis XIII».

Ανθούλα Κατσιματίδη: Μία Ελληνίδα ηθοποιός στα Emmy 2025!

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ, το οποίο υλοποίησαν ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ και ο ηθοποιός και παραγωγός Τζον Μάλκοβιτς, σε συνεργασία με το πολυτελές κονιάκ Louis XIII, φέρει τον τίτλο: 100 Years: The Movie You Will Never See και θα προβληθεί μόνο μία φορά, στις 18 Νοεμβρίου του 2115.

Και το μυστήριο συνεχίζεται, αφού τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία έχει αποθηκευτεί μέσα σε μια αδιαπέραστη κάψουλα ασφαλείας, θα έχουν το προνόμιο να την παρακολουθήσουν μόνο 1000 τυχεροί και δε θα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, ούτε θα προβληθεί στους κινηματογράφους.

Όπως είναι φυσικό, από αυτούς τους προνομιούχους δε θα βρίσκεται κανένας εν ζωή το 2115, οπότε και οι προσκλήσεις θα κληροδοτηθούν στους απογόνους τους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την ταινία όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Ενώ δεν έχει γίνει ξεκάθαρο εάν η ταινία πρόκειται να είναι προσβάσιμη και σε άλλους, έπειτα από την πρεμιέρα στην ελίτ των 1000.

Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν

Στα τρία τρέιλερ που κυκλοφορούν με διαφορετικές εκδοχές της ίδιας σκηνής, βλέπουμε τον Τζον Μάλκοβιτς να ανοίγει έπειτα από 100 χρόνια τη χρονοκάψουλα, στην οποία υπάρχει ταινία, καθώς και ένα κονιάκ, το οποίο ήταν και η αρχική έμπνευση για τη δημιουργία της.

Το πολυτελές κονιάκ Louis XIII, το οποίο είναι και χορηγός του πρότζεκτ, είχε ως στόχο να «τιμήσει» τις σπάνιες φιάλες παλαίωσης 100 ετών, οι οποίες κυκλοφορούν μια φορά κάθε αιώνα.

Έτσι η εταιρία που το παράγει ήρθε σε συμφωνία με τους Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ και Τζον Μάλκοβιτς, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα φουτουριστικό κόνσεπτ για κονιάκ. Όπως έχει αναφέρει ο σταρ του Χόλιγουντ: «Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης ταινίας μελέτησα αρκετά έργα επιστημονικής φαντασίας».

Δείτε τα τρία τρέιλερ της ταινίας «100 χρόνια: Η ταινία που δε θα δείτε ποτέ»

 

