Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν

Ομολόγησε ότι έχει στείλει περιττώματα... γορίλα σε πρώην στενής της φίλης!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 17:24 Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
05.09.25 , 16:58 O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
Η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν αρραβωνιάστηκαν πέρυσι / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ντακότα Τζόνσον είναι όμορφη, λαμπερή και πολύ ταλαντούχα, ενώ δε διστάζει να υποστηρίξει και με τους πιο ασυνήθιστους τρόπους, τους κοντινούς της ανθρώπους. Η σταρ του Χόλιγουντ, έχει ομολογήσει ότι στο παρελθόν έστειλε περιττώματα... γορίλα σε πρώην στενής της φίλης!

Ποιο διάσημο ζευγάρι χωρίζει οριστικά - Πριν λίγο καιρό είχαν αρραβωνιαστεί

 

 

Γνωρίζοντας την Ντακότα Τζόνσον - Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Η Ντακότα Τζόνσον γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1989 στο Όστιν του Τέξας και είναι Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός
  • Έχει ύψος 1,71, είναι ζυγός και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @dakotajohnson
  • Είναι κόρη των επίσης ηθοποιών Μέλανι Γκρίφιθ και Ντον Τζόνσον, ενώ είναι εγγονή της ηθοποιού Τίπι Χέντρεν
  • Έγινε πολύ δημοφιλής την περίοδο που πρωταγωνίστησε στη σειρά Ben and Kate
  • Η ερμηνεία της στην ταινία «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», καθώς και τα σίκουελ της, ήταν συγκλονιστική, ενώ συμμετείχε και σε ταινίες όπως οι The Social Network, A Bigger Splash κ.ά.

Ρόμπιν Ουίλιαμς: Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία του σπουδαίου κωμικού

 

  • Ως παιδί, περνούσε χρόνο στα κινηματογραφικά σετ των γονιών της, αναπτύσσοντας αρχικό ενδιαφέρον για την υποκριτική
  • Έλαβε μέρος σε φωτογραφίσεις μοντέλων σε ηλικία 12 ετών, αφού συμμετείχε σε μια φωτογράφιση με παιδιά άλλων διασημοτήτων για το Teen Vogue
  • Ήταν σε σχέση από το 2017 με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, αρααβωνιάστηκαν το 2014, όμως πριν από λίγο διάστημα αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους.

 

 

Ο χωρισμός με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, που συζητήθηκε

Η 35χρονη εκθαμβωτική ηθοποιός και ο 48χρονος τραγουδιστής των Coldplay ήταν μαζί από το 2017, ενώ πέρυσι επισημοποίησαν τη σχέση τους, αφού αρραβωνιάστηκαν. 

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που είχαν στη σχέση τους, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση να χωρίσουν οριστικά.

Όπως όλα δείχνουν, η Ντακότα ήταν έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και να δεσμευτεί για πάντα, όμως ο Μάρτιν δεν έπαιρνε την απόφαση και αυτό τους κόστισε τη σχέση τους, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού.

«Είχε βαρεθεί να καθυστερεί τις διαδικασίες για να ορίσει ημερομηνία για τον γάμο», δήλωσε μια άλλη πηγή στο Page Six.

Η τελευταία φορά που φακός τους απαθανάτισε μαζί, ήταν στα μέσα Μαΐου. Σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times, η οποία δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα, η διάσημη ηθοποιός δεν ανέφερε κάτι για χωρισμό, όμως άφησε διάφορα υπονοούμενα. 

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον ρόλο της στην ταινία Materialists, σχολίασε ότι της έκανε εντύπωση: «Οι πολυπλοκότητες των χαρακτήρων. Το παράδοξο. Το γεγονός ότι όλοι είναι μπερδεμένοι για το τι στο καλό πρέπει να κάνουν με την καρδιά τους και ποια είναι η σωστή κίνηση. Το βρήκα πολύ ειλικρινές, πολύ σχετικό».

Παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις από τους εκπροσώπους των δύο σταρ. 

Ντακότα Τζόνσον: Όταν ομολόγησε δημόσια ότι έστειλε περιττώματα... γορίλα στον πρώην της φίλης της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Ντακότα Τζόνσον ήταν συνδεδεμένη με έναν ανιχνευτή ψεύδους. Το κοινό έμεινε άναυδο όταν ομολόγησε ότι πριν από κάποιο διάστημα έστειλε περιττώματα... γορίλα στον πρώην σύντροφο μιας από τις πιο στενές της φίλες, επειδή εκείνος την είχε πληγώσει!

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον ανιχνευτή ψεύδους, η Ντακότα ρωτήθηκε αν ήταν αλήθεια ότι είχε στείλει περιττώματα γορίλα στον πρώην σύντροφο της Ρίλεϊ Κοφ, ηθοποιό και εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, ως εκδίκηση που της ράγισε την καρδιά.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Η Ντακότα δεν δίστασε να πει ότι: «Δεν νομίζω ότι θα το δει αυτό, οπότε ναι, το έκανα», ομολογώντας γελώντας. Ο ανιχνευτής ψεύδους επιβεβαίωσε ότι αυτό που μόλις είχε πει ήταν... αλήθεια!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΑΚΟΤΑ ΤΖΟΝΣΟΝ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
 |
ΚΡΙΣ ΜΑΡΤΙΝ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top