Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν

Η Ντακότα Τζόνσον είναι όμορφη, λαμπερή και πολύ ταλαντούχα, ενώ δε διστάζει να υποστηρίξει και με τους πιο ασυνήθιστους τρόπους, τους κοντινούς της ανθρώπους. Η σταρ του Χόλιγουντ, έχει ομολογήσει ότι στο παρελθόν έστειλε περιττώματα... γορίλα σε πρώην στενής της φίλης!

Γνωρίζοντας την Ντακότα Τζόνσον - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Η Ντακότα Τζόνσον γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1989 στο Όστιν του Τέξας και είναι Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός

Έχει ύψος 1,71, είναι ζυγός και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @dakotajohnson

Είναι κόρη των επίσης ηθοποιών Μέλανι Γκρίφιθ και Ντον Τζόνσον, ενώ είναι εγγονή της ηθοποιού Τίπι Χέντρεν

Έγινε πολύ δημοφιλής την περίοδο που πρωταγωνίστησε στη σειρά Ben and Kate

Η ερμηνεία της στην ταινία «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», καθώς και τα σίκουελ της, ήταν συγκλονιστική, ενώ συμμετείχε και σε ταινίες όπως οι The Social Network, A Bigger Splash κ.ά.

Ως παιδί, περνούσε χρόνο στα κινηματογραφικά σετ των γονιών της, αναπτύσσοντας αρχικό ενδιαφέρον για την υποκριτική

Έλαβε μέρος σε φωτογραφίσεις μοντέλων σε ηλικία 12 ετών , αφού συμμετείχε σε μια φωτογράφιση με παιδιά άλλων διασημοτήτων για το Teen Vogue

Ήταν σε σχέση από το 2017 με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, αρααβωνιάστηκαν το 2014, όμως πριν από λίγο διάστημα αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους.

Ο χωρισμός με τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, που συζητήθηκε

Η 35χρονη εκθαμβωτική ηθοποιός και ο 48χρονος τραγουδιστής των Coldplay ήταν μαζί από το 2017, ενώ πέρυσι επισημοποίησαν τη σχέση τους, αφού αρραβωνιάστηκαν.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που είχαν στη σχέση τους, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση να χωρίσουν οριστικά.

Όπως όλα δείχνουν, η Ντακότα ήταν έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και να δεσμευτεί για πάντα, όμως ο Μάρτιν δεν έπαιρνε την απόφαση και αυτό τους κόστισε τη σχέση τους, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού.

«Είχε βαρεθεί να καθυστερεί τις διαδικασίες για να ορίσει ημερομηνία για τον γάμο», δήλωσε μια άλλη πηγή στο Page Six.

Η τελευταία φορά που φακός τους απαθανάτισε μαζί, ήταν στα μέσα Μαΐου. Σε συνέντευξή της στους Los Angeles Times, η οποία δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα, η διάσημη ηθοποιός δεν ανέφερε κάτι για χωρισμό, όμως άφησε διάφορα υπονοούμενα.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στον ρόλο της στην ταινία Materialists, σχολίασε ότι της έκανε εντύπωση: «Οι πολυπλοκότητες των χαρακτήρων. Το παράδοξο. Το γεγονός ότι όλοι είναι μπερδεμένοι για το τι στο καλό πρέπει να κάνουν με την καρδιά τους και ποια είναι η σωστή κίνηση. Το βρήκα πολύ ειλικρινές, πολύ σχετικό».

Παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμα επίσημες ανακοινώσεις από τους εκπροσώπους των δύο σταρ.

Ντακότα Τζόνσον: Όταν ομολόγησε δημόσια ότι έστειλε περιττώματα... γορίλα στον πρώην της φίλης της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Ντακότα Τζόνσον ήταν συνδεδεμένη με έναν ανιχνευτή ψεύδους. Το κοινό έμεινε άναυδο όταν ομολόγησε ότι πριν από κάποιο διάστημα έστειλε περιττώματα... γορίλα στον πρώην σύντροφο μιας από τις πιο στενές της φίλες, επειδή εκείνος την είχε πληγώσει!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον ανιχνευτή ψεύδους, η Ντακότα ρωτήθηκε αν ήταν αλήθεια ότι είχε στείλει περιττώματα γορίλα στον πρώην σύντροφο της Ρίλεϊ Κοφ, ηθοποιό και εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, ως εκδίκηση που της ράγισε την καρδιά.

Η Ντακότα δεν δίστασε να πει ότι: «Δεν νομίζω ότι θα το δει αυτό, οπότε ναι, το έκανα», ομολογώντας γελώντας. Ο ανιχνευτής ψεύδους επιβεβαίωσε ότι αυτό που μόλις είχε πει ήταν... αλήθεια!