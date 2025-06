Ποιο διάσημο ζευγάρι χωρίζει οριστικά - Πριν λίγο καιρό είχαν αρραβωνιαστεί

Η Ντακότα Τζόνσον και ο Κρις Μάρτιν φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα στη σχέση τους, και παρότι πέρυσι αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να αρραβωνιαστούν, κοινός φίλος του ζευγαριού αποκάλυψε στο People ότι το ζευγάρι «ρίχνει αυλαία» στη σχέση του.

Η 35χρονη εκθαμβωτική ηθοποιός και ο 48χρονος τραγουδιστής των Coldplay είναι μαζί από το 2017, ενώ πέρυσι επισημοποίησαν και τη σχέση τους με τον αρραβώνα τους.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν ξεπερνιούνται και έτσι πήραν την απόφαση να χωρίσουν οριστικά: «Αυτή τη φορά μοιάζει οριστικό», αποκάλυψε κοινός φίλος των Τζόνσον και Μάρτιν στο περιοδικό People. Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις από τους εκπροσώπους των δύο σταρ.

Dakota Johnson and Chris Martin Reportedly Break Up | Click to read more 👇 https://t.co/35e72EYsGJ