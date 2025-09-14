Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!

Ο Γιάννης κι η Βάσω επισκέπτονται ένα νησί, το οποίο, σιγά - σιγά, χάνεται λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η επερχόμενη άφιξη ενός τροπικού τυφώνα θα τους ανησυχήσει και θα τους οδηγήσει να αναζητήσουν λύσεις για να διατηρήσουν τη «Δέσποινα» ασφαλή.

Ο τυφώνας Μαλ χτυπά με μανία τα Φίτζι κι η επόμενη μέρα θα τους βρει να αναδιοργανώνουν τις δυνάμεις τους και να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιχειρήσουν το πέρασμα στη νέα Ζηλανδία, για το τελευταίο κομμάτι του Ειρηνικού, μία από τις δυσκολότερες έως τώρα προκλήσεις του ταξιδιού τους...

