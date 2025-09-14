Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!

Τι θα δούμε την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 13:45

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης κι η Βάσω επισκέπτονται ένα νησί, το οποίο, σιγά - σιγά, χάνεται λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων. Η επερχόμενη άφιξη ενός τροπικού τυφώνα θα τους ανησυχήσει και θα τους οδηγήσει να αναζητήσουν λύσεις για να διατηρήσουν τη «Δέσποινα» ασφαλή.

Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!

Ο τυφώνας Μαλ χτυπά με μανία τα Φίτζι κι η επόμενη μέρα θα τους βρει να αναδιοργανώνουν τις δυνάμεις τους και να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιχειρήσουν το πέρασμα στη νέα Ζηλανδία, για το τελευταίο κομμάτι του Ειρηνικού, μία από τις δυσκολότερες έως τώρα προκλήσεις του ταξιδιού τους... 

Route 360: Θα αντέξει το σκάφος τον τυφώνα που έρχεται;

Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!

ROUTE 360 - Σάββατο και Κυριακή στις 13:45

