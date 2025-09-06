Route 360: Πολλά απρόοπτα πριν την άφιξη των γονιών του Γιάννη!

Τι έπαθε ο Γιάννης Αποστολάκης και η σύζυγός του Βάσω

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Αποστολάκης περίμενε με ανυπομονησία να δει τους γονείς του μετά από αρκετό καιρό, καθώς με το Route 360 ταξίδεψε στις θάλασσες όλου του κόσμου με το ιστιοπλοϊκό του. 

Route 360: Στο φεστιβάλ με τους εντυπωσιακούς τοπικούς παραδοσιακούς χορούς

Η χαρά του ωστόσο δεν κράτησε για πολύ καθώς συνέβησαν διάφορα απρόοπτα. 

Αρχικά, η  σύντροφός του και συνοδοιπόρος του στο ταξίδι, η Βάσω αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που είχε και παλιά “έχει κομμένο χιαστό και μηνίσκο” πράγμα που όπως είπε χρειάζεται χειρουργείο.

H Bάσω αντιμετώπισε πρόβλημα με το γόνατό της 

H Bάσω αντιμετώπισε πρόβλημα με το γόνατό της 

Λίγο αργότερα ο κορυφαίος Έλληνας σεφ χτύπησε είχε ένα μικροατύχημα στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χτύπησει το μπαλόνι του σκάφους. 

Route 360: Πολλά απρόοπτα πριν την άφιξη των γονιών του Γιάννη!

Aπρόοπτα για τον Γιάννη Αποστολάκη

“Βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι στο σκάφος και εκτός προγράμματος” ανέφερε ο Γιάννης Αποστολάκης ο οποίος, όπως ενημέρωσε τους τηλεθεατές του Route 360 “το επισκεύασε με κόλα και πιστολάκι”.Οι γονείς του άλλωστε, όπως ο ίδιος τόνισε θα έφταναν μετά από ταξίδι δύο ημερών και δεν ήθελε να ταλαιπωρηθούν. 

Τελικά, τέλος καλό όλα καλά. 

Δείτε το Route 360
 

ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Back to Top