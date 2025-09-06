Route 360: Πολλά απρόοπτα πριν την άφιξη των γονιών του Γιάννη!

Ο Γιάννης Αποστολάκης περίμενε με ανυπομονησία να δει τους γονείς του μετά από αρκετό καιρό, καθώς με το Route 360 ταξίδεψε στις θάλασσες όλου του κόσμου με το ιστιοπλοϊκό του.
Η χαρά του ωστόσο δεν κράτησε για πολύ καθώς συνέβησαν διάφορα απρόοπτα.
Αρχικά, η σύντροφός του και συνοδοιπόρος του στο ταξίδι, η Βάσω αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας που είχε και παλιά “έχει κομμένο χιαστό και μηνίσκο” πράγμα που όπως είπε χρειάζεται χειρουργείο.
Λίγο αργότερα ο κορυφαίος Έλληνας σεφ χτύπησε είχε ένα μικροατύχημα στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χτύπησει το μπαλόνι του σκάφους.
“Βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι στο σκάφος και εκτός προγράμματος” ανέφερε ο Γιάννης Αποστολάκης ο οποίος, όπως ενημέρωσε τους τηλεθεατές του Route 360 “το επισκεύασε με κόλα και πιστολάκι”.Οι γονείς του άλλωστε, όπως ο ίδιος τόνισε θα έφταναν μετά από ταξίδι δύο ημερών και δεν ήθελε να ταλαιπωρηθούν.
Τελικά, τέλος καλό όλα καλά.
