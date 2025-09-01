Χριστίνα Σούζη: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της έκανε η Χριστίνα Σούζη και εμφανίστηκε ανανεωμένη σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Οι Αταίριαστοι».

Συγκεκριμένα, η γνωστή μετεωρολόγος εμφανίστηκε με άφρο λουκ!

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος δεν άφησαν ασχολίαστο το νέο hair look της Χριστίνας Σούζη.

«Είδαμε και Χριστίνα Σούζη, σαν τον Τζούλιους Έρβινγκ είναι. Τον θυμάσαι που κάρφωνε στους Philadelphia 76ers; Θα την δείτε σε πολύ λίγο, new look! Ξέρει να προκαλεί», είπε αρχικά ο Χρήστος Κούτρας στην έναρξη της εκπομπής.

«Έλα μέσα, Τζούλιους Έρβινγκ! Έλα μέσα, Μπομπ Μάρλεϊ! Με γεια», πρόσθεσε λίγο αργότερα ο δημοσιογράφος.

«Μόλις τελείωσα από δω το καλοκαίρι, πήγα στο κομμωτήριο. Είναι τα δικά μου μαλλιά συν περμανάντ. Ξέρεις πόσο με διευκόλυναν το καλοκαίρι; Πάρα πολύ! Γιατί δεν χτενιζόμουν. Είπα να αλλάξω βαρέθηκα τόσα χρόνια», είπε από την πλευρά της η Χριστίνα Σούζη.

«Θα σε στείλουμε με τον Αντετοκούνμπο. Οι μαμάδες με αυτό το μαλλί ήταν, με αυτό μεγαλώσαμε», συμπλήρωσε με χιούμορ ο Χρήστος Κούτρας.

«Έχει έρθει πάλι στη μόδα η περμανάντ και την κάνουν και άνδρες, αφήνουν μπροστά το μαλλί να μεγαλώνει και ξέρεις πόσο ωραίο γίνεται;», του επισήμανε η Χριστίνα Σούζη.