Route 360: Η «Δέσποινα» ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου

Ο Γιάννης και το πλήρωμά του επισκέπτονται την πόλη του Παναμά και ξεκινάνε εξερεύνηση σε μία από τις πλέον ανεξερεύνητες φυλές της ενδοχώρας, όπου γίνονται μέρος των τοπικών εθίμων και «μυούνται» για λίγο σε έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής.

Το πέρασμα από τη Διώρυγα του Παναμά στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι γεγονός για το πλήρωμα της «Δέσποινας»! Ο Γιάννης κι η παρέα του ζουν μία μοναδική εμπειρία, και το ιστιοπλοϊκό ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου. Πρώτη στάση τα εξωτικά νησιά Γκαλαπάγκος, ένας από τους πιο απομονωμένους και ανέγγιχτους από ανθρώπινη παρουσία προορισμούς του πλανήτη...

Route 360

κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

