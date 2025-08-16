Route 360: Η «Δέσποινα» ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου

Τι θα δούμε το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 18:15

Τελευταία Νέα
16.08.25 , 12:40 Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο από την Άση Μπήλιου
16.08.25 , 12:28 Σε λειτουργεία η εφαρμογή MyStreet - Πώς θα κάνετε καταγγελία
16.08.25 , 12:13 Σοφία Σεϊρλή: Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό
16.08.25 , 11:52 Φέρνει χαφ ο Παναθηναϊκός - Αυτός είναι αντι-Μαξίμοβιτς; - 10 εκατ. ευρώ!
16.08.25 , 11:45 Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά το τετ α τετ του Αμερικανού με τον Πούτιν
16.08.25 , 11:22 Ιωάννα Μαλέσκου: Ξεκίνησε τις ετοιμασίες για τη βάπτιση της κορούλας της!
16.08.25 , 10:52 Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
16.08.25 , 10:51 Shazam! Η οργή των Θεών -Δείτε την ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star
16.08.25 , 10:30 Route 360: Η «Δέσποινα» ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου
16.08.25 , 10:03 Επίδομα 100 ευρώ: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
16.08.25 , 09:58 Ρόδος: Σοβαρό ατύχημα σε λούνα παρκ - Εκσφενδονίστηκαν άτομα από παιχνίδι!
16.08.25 , 09:15 FIAT Grande Panda: Οι Ιταλοί δεν σχεδιάζουν είναι καλλιτέχνες
16.08.25 , 09:03 Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!
16.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
16.08.25 , 00:37 Σοκάρει θύμα ληστείας στο Star: «Έβγαλαν μαχαίρι για να μας ληστέψουν»
Περισσότερα

VIDEOS

First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ευκολάκι η παροιμιώδης φράση - Την έχεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Tο trailer του ROUTE 360 – Σάββατο 16/8
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης και το πλήρωμά του επισκέπτονται την πόλη του Παναμά και ξεκινάνε εξερεύνηση σε μία από τις πλέον ανεξερεύνητες φυλές της ενδοχώρας, όπου γίνονται μέρος των τοπικών εθίμων και «μυούνται» για λίγο σε έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής. 

Route 360: Η «Δέσποινα» ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου

Το πέρασμα από τη Διώρυγα του Παναμά στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι γεγονός για το πλήρωμα της «Δέσποινας»! Ο Γιάννης κι η παρέα του ζουν μία μοναδική εμπειρία, και το ιστιοπλοϊκό ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου. Πρώτη στάση τα εξωτικά νησιά Γκαλαπάγκος, ένας από τους πιο απομονωμένους και ανέγγιχτους από ανθρώπινη παρουσία προορισμούς του πλανήτη...

Route 360: Επόμενη στάση το κανάλι του Παναμά!

Route 360: Η «Δέσποινα» ανοίγεται στον μεγαλύτερο ωκεανό του κόσμου

Route 360
κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18:15

Δείτε όλα τα επεισόδια του Route 360

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ROUTE 360
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top