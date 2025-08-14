«ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ»: Απόψε, σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο STAR

Μη χάσετε την κωμωδία, σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου στις 22:15

Ο Γκάρι Ζίμερ είναι ένας φιλόδοξος άντρας, που οργανώνει τη στρατηγική επικοινωνίας για το στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Στα κεντρικά του αμερικανικού φιλελεύθερου κόμματος αντιλαμβάνονται ότι οι θέσεις τους βρίσκουν αντίκρισμα μόνο στη λεγόμενη «ελίτ» και αναζητούν τρόπους να απευθυνθούν και στον απλό επαρχιώτη και στον καθημερινό άνθρωπο του μόχθου. Ο Ζίμερ θα ανακαλύψει έναν εκκολαπτόμενο λαϊκό ήρωα στο πρόσωπο ενός πρώην πεζοναύτη, τον Τζακ Χάστινγκς, τον οποίον θα αναλάβει να στρατολογήσει, ώστε να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές και να «πιάσει» επικοινωνιακά τα λαϊκά στρώματα μιας μικρής, συντηρητικής επαρχιακής πόλης. Στο επιτελείο του φιλόδοξου πρωταγωνιστή θα βρεθεί η κόρη του αγνού επαρχιώτη ήρωα και πολλοί εθελοντές που νοιάζονται για το μέλλον της μικρής κοινότητας. Στην πορεία, βέβαια, όλα θα κυλήσουν απρόβλεπτα και οι εκπλήξεις θα είναι πολύ περισσότερες από ένα εκλογικό αποτέλεσμα...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τζον Στιούαρτ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Στιβ Καρέλ, Ρόουζ Μπερν, Κρις Κούπερ, Μακένζι Ντέιβις

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ
 |
ΤΑΙΝΙΑ
 |
TRAILER
 |
STAR
