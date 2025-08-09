«Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι

Σοβαρό απρόοπτο στη Βενεζουέλα

09.08.25 , 21:23 «Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι
09.08.25 , 21:20 Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα
09.08.25 , 20:51 Route 360: Ο Κώστας ξυρίζεται για τη βόλτα στο Los Roques
09.08.25 , 20:43 Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 20:34 Επικίνδυνο 48ωρο για φωτιά - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
09.08.25 , 20:24 Route 360: Ψάχνοντας στον βυθό το άγαλμα της Παναγίας!
09.08.25 , 20:12 Route 360: Το πλήρωμα επισκέπτεται το καταφύγιο με τις χελώνες!
09.08.25 , 20:11 Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος
09.08.25 , 19:46 Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!
09.08.25 , 18:12 Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν σπίτια
09.08.25 , 18:06 MAN TGX με κινητήρα D30 PowerLion: Ρεκόρ αποδοτικότητας
09.08.25 , 18:01 Τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός σε τροχαίο ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς
09.08.25 , 17:58 Απρόοπτο για την Ιωάννα Τούνη πριν την Ίμπιζα: «Με φάγατε μωρέ!»
09.08.25 , 17:46 Πένθος για τον Κώστα Γείτονα - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του
09.08.25 , 17:16 Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους
Πρώτη Δημοσίευση: 09.08.25, 21:37
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν από το ταξίδι στη Βενεζουέλα! Εκεί που η ομάδα του Route 360 καθόταν χαλαρή και απολάμβανε το ταξίδι του ξαφνικά ακούστηκε ένα «μπαμ»!


«Είδα το συρματόσχοινο που κρατά το κατάρτι να κουνιέται πολύ έντονα. Συνειδητοποιώ ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Παγώνω για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω. Το πιο σημαντικό είναι να σώσουμε το κατάρτι και να μην το χάσουμε», λέει on camera o αγχωμένος Γιάννης.

«Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι

Μετά από προσπάθειες αν και με απώλειες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τη ζημιά. Το μόνο που ήθελαν ήταν να φτάσουν με ασφάλεια στον Παναμά.

Παρά την ταλαιπωρία κατάφεραν να «μπαλώσουν» τη ζημιά και να νιώσουν ασφαλείς μέχρι το επόμενο λιμάνι.

