«Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν από το ταξίδι στη Βενεζουέλα! Εκεί που η ομάδα του Route 360 καθόταν χαλαρή και απολάμβανε το ταξίδι του ξαφνικά ακούστηκε ένα «μπαμ»!



«Είδα το συρματόσχοινο που κρατά το κατάρτι να κουνιέται πολύ έντονα. Συνειδητοποιώ ότι έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Παγώνω για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω. Το πιο σημαντικό είναι να σώσουμε το κατάρτι και να μην το χάσουμε», λέει on camera o αγχωμένος Γιάννης.

Μετά από προσπάθειες αν και με απώλειες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τη ζημιά. Το μόνο που ήθελαν ήταν να φτάσουν με ασφάλεια στον Παναμά.

Παρά την ταλαιπωρία κατάφεραν να «μπαλώσουν» τη ζημιά και να νιώσουν ασφαλείς μέχρι το επόμενο λιμάνι.

Δες την ταξιδιωτική εκπομπή Route 360