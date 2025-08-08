Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει

Θα υποδυθεί τη «Φρίντα», στενή φίλη της «Αλίκης»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία... γκραντέ είσοδο θα έχουμε στο πολυπληθές καστ της σειράς Grand Hotel, που σίγουρα θα ανατρέψει τα δεδομένα! 

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα την Παρασκευή, η γνωστή ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη πρόκειται να συμμετάσχει στον Β' Κύκλο της σειράς.

Η Δανάη Μιχαλάκη «μπαίνει» στο Grand Hotel

Η είδηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της στη μυθοπλασία, μετά τον ρόλο της «Υπατίας» στη σειρά της ΕΡΤ, Η Παραλία.

Ο ρόλος που θα ενσαρκώσει η «Δρόσω» από τη σειρά Άγριες Μέλισσες, είναι αυτός της «Φρίντας Ζάππα», μιας γυναίκας με ισχυρή προσωπικότητα που καταφθάνει από το Παρίσι. Η Φρίντα είναι ένα αντιδραστικό πνεύμα για την εποχή της, μια γυναίκα που δε συμβιβάζεται και έχει έντονες φεμινιστικές αντιλήψεις. Φτάνει στην Ελλάδα κουβαλώντας όχι μόνο τις αποσκευές της, αλλά και πολλά κρυμμένα μυστικά. 

Ο βασικός λόγος της επιστροφής της στην Ελλάδα είναι η στενή φιλία που τη συνδέει με την «Αλίκη», που υποδύεται η Καλλιόπη Χάσκα. Στόχος της είναι να σταθεί στο πλευρό της φίλης της και να τη βοηθήσει να απεγκλωβιστεί από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται εξαιτίας του Ρήγα.

Προς το παρόν, η Δανάη Μιχαλάκη απολαμβάνει τις διακοπές της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και την κορούλα τους

Προς το παρόν, η Δανάη Μιχαλάκη απολαμβάνει τις διακοπές της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και την κορούλα τους /Φωτογραφία Instagram

Η άφιξη της Φρίντας αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες και να προσθέσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στην πλοκή της σειράς, με τον χαρακτήρα της να αποτελεί μια σύγχρονη και δυναμική φιγούρα που έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του Grand Hotel.

