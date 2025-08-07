Eurovision 2026: Βιέννη ή Ίνσμπρουκ; Σε ποια πόλη θα γίνει ο διαγωνισμός;

Στις 20 Αυγούστου θα ανακοινωθεί η διοργανώτρια πόλη

Δείτε την εμφάνιση του JJ για λογαριασμό της Αυστρίας στην Eurovision 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η επιλογή της διοργανώτριας πόλης για την 70ή επετειακή Eurovision του 2026 βρίσκεται στην τελική ευθεία. Μετά τη νίκη του 24χρονου τενόρου JJ στον φετινό διαγωνισμό με το τραγούδι Wasted Love, η Αυστρία αναζητάει την πόλη που θα φιλοξενήσει το μεγάλο μουσικό γεγονός

Eurovision 2025: Ο φετινός νικητής JJ δε θέλει το Ισραήλ στον διαγωνισμό!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδας Kurier, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας (ORF), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων, κατέληξε σε δύο βασικούς διεκδικητές: τη Βιέννη και το Ίνσμπρουκ. 

Ο JJ συγκινημένος με το μεγάλο βραβείο της Eurovision στα χέρια του

Ο JJ συγκινημένος με το μεγάλο βραβείο της Eurovision στα χέρια του! /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Η πρωτεύουσα, Βιέννη, θεωρείται από πολλούς ως το μεγάλο φαβορί. Είναι ιδιαίτερα έμπειρη σε τέτοιες διοργανώσεις, καθώς έχει φιλοξενήσει την Eurovision δύο φορές στο παρελθόν. Συγκεκριμένα το 1967 με τη νίκη του Ούντο Γιούργκενς και το Merci, Chérie, αλλά και το 2015, μετά τη νίκη της Conchita Wurst. Με άρτιες υποδομές, πολυτελή ξενοδοχεία, εύκολη πρόσβαση μέσω ΜΜΜ και πληθώρα τουριστικών αξιοθέατων, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για κάθε επισκέπτη. 

Eurovision -JJ: Τι λένε οι στίχοι του «Wasted Love» που βρέθηκε στην κορυφή

Ωστόσο, το Ίνσμπρουκ μπαίνει δυναμικά στη μάχη για τη διοργάνωση. Έχοντας στο ενεργητικό του τη φιλοξενία δύο Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί διεθνούς βεληνεκούς γεγονότα. Με φόντο τις Άλπεις κι έναν μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, το Ίνσμπρουκ διεκδικεί επάξια τον τίτλο, κόντρα στην κυρίαρχη παρουσία της Βιέννης.

Ο JJ με τη σημαία της Αυστρίας μετά τη μεγάλη του νίκη στην Eurovision

Ο JJ με τη σημαία της Αυστρίας μετά τη μεγάλη του νίκη στην Eurovision /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Όπως αναφέρει η Kurier, η επίσημη ανακοίνωση της πόλης που θα αναλάβει τη διοργάνωση αναμένεται το πρωί της Τετάρτης 20 Αυγούστου. Πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης από τον ORF, θα ενημερωθούν πρώτα οι δήμαρχοι των δύο φιναλίστ πόλεων.

JJ: O νικητής της Eurovision «ψηφίζει» Ελένη Φουρέιρα

Μαζί με την αποκάλυψη της διοργανώτριας πόλης, αναμένονται να ανακοινωθούν κι οι τελικές ημερομηνίες του διαγωνισμού, με τις πιθανότερες να είναι: Τρίτη 12 Μαΐου για τον Α’ Ημιτελικό, Πέμπτη 14 Μαΐου για τον Β’ Ημιτελικό και Σάββατο 16 Μαΐου για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
J&J
 |
WASTED LOVE
