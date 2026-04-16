«Κραυγή» αγωνίας για το Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Οι γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ζητήματα ασφάλειας

Μουσικό Σχολείο Αλίμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια μεγάλη μουσική εκδήλωση στο Θέατρο «Μαίρη Αρώνη», μαθητές και γονείς διεκδικούν το αυτονόητο: Ένα σύγχρονο και ασφαλές κτίριο για το μέλλον της μουσικής παιδείας.

Την ώρα που το καλλιτεχνικό ταλέντο των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίμου ξεπερνά τα όρια του Δήμου, η καθημερινότητά τους παραμένει εγκλωβισμένη σε υποδομές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 2026. Με το σύνθημα «VOLUME UP», ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων διοργανώνει την Κυριακή 26 Απριλίου (19:00) μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, θέλοντας να φέρει στο φως τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική κοινότητα.

Η εκδήλωση θα γίνει στις 26 Απριλίου, στο Θέατρο "Μαίρη Αρώνη"

Η εκδήλωση θα γίνει στις 26 Απριλίου, στο Θέατρο "Μαίρη Αρώνη"

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι 377 μαθητές και οι 114 καθηγητές καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα κτίριο Γυμνασίου γενικής παιδείας, το οποίο δεν διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για μουσικά μαθήματα. Το αποτέλεσμα; Μαθήματα σε διαδρόμους, σε σκάλες, ακόμη και σε παρακείμενους χώρους εκκλησιών, ενώ η σίτιση των παιδιών γίνεται πάνω στα θρανία των τάξεων.

Πέρα από το στεγαστικό, οι γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής. Η έλλειψη κλιματισμού κάνει τις εξετάσεις το καλοκαίρι ανυπόφορες, ενώ η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών έχει δημιουργήσει γραφειοκρατικά εμπόδια στη χρηματοδότηση, καθυστερώντας κρίσιμους ελέγχους (πυρασφάλεια, αντισεισμική προστασία, συντήρηση καυστήρων).

Παράλληλα, τα διαχρονικά «κενά» σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και το αγκάθι των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών, συνθέτουν ένα σκηνικό που δυσκολεύει το έργο ενός από τα πιο δημιουργικά σχολεία της Αττικής.

Οι γονείς ζητούν την άμεση αναβάθμιση και εξυγίανση του υφιστάμενου κτιρίου, την άμεση έναρξη ανέγερσης του νέου κτιρίου και τη στελέχωση του σχολείου με μόνιμο προσωπικό. Η εκδήλωση στο Θέατρο «Μαίρη Αρώνη» είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες να γνωρίσουν το έργο του σχολείου αλλά και να στηρίξουν τα αιτήματά του.

 Info:
•    Πότε: Κυριακή 26/4, ώρα 19:00
•    Πού: Θέατρο «Μαίρη Αρώνη» (Ελ. Βενιζέλου 14, Άλιμος)
•    Είσοδος: Ελεύθερη

 

