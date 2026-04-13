13.04.26 , 13:40 Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
13.04.26 , 13:36 Ουγγαρία: Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας
13.04.26 , 12:48 Δούκισσα Νομικού - «Είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές»: έγραψε
13.04.26 , 12:45 Αλιβέρι: Αγωνία για κοριτσάκι 1,5 έτους που ήπιε πετρέλαιο
13.04.26 , 12:22 Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή
13.04.26 , 12:15 Δεσποινίς Μαργαρίτα - Στο Αλκμήνη με την υπογραφή του Γιώργου Παπαπαύλου
13.04.26 , 12:02 Τροχαίο Αρτέμιδα: «Λιποθύμησα κι ο οδηγός έβαλε πρώτη κι έφυγε»
13.04.26 , 11:45 Σία Κοσιώνη: Η ανάρτηση με τον Κώστα Μπακογιάννη για το Πάσχα
13.04.26 , 11:15 Έρχονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες
13.04.26 , 11:07 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
13.04.26 , 10:48 Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μάγιαρ που οδήγησε στο Βατερλό τον Όρμπαν
13.04.26 , 10:32 Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
13.04.26 , 09:55 Ιράν: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
13.04.26 , 09:21 Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα – Αυξημένη κίνηση
13.04.26 , 09:21 BMW Group: Μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο στο Μόναχο
Καιρός: Έρχεται αφρομεσογειακός κυκλώνας – Πότε και πού θα «χτυπήσει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της
Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πασχαλινές φωτογραφίες με τον γιο της, Βασίλη
Ο Πίτερς θέλει να φύγει από Ολυμπιακό - Νέο όνομα αντικαταστάτης του
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό
Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
Ιωάννης Παπαζήσης: Έτσι πέρασε το Πάσχα στην Κέρκυρα με τον γιο του
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Ο Γιώργος Παπαπαύλου στην πρώτη του σκηνοθεσία αναμετριέται με το εμβληματικό έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε Δεσποινίς Μαργαρίτα, σε μια τολμηρή και σύγχρονη σκηνική εκδοχή.

Στη σκηνική αυτή εκδοχή ο μονόλογος διασπάται και ανασυντίθεται μέσα από επτά ερμηνευτές/τριες οι οποίοι/ες συνυπάρχουν επί σκηνής, συγκροτώντας ένα συλλογικό σώμα που ενσαρκώνει τόσο τη δασκάλα -άλλοτε ως αυθεντία, άλλοτε ως θύμα, άλλοτε ως φορέα βίας και άλλοτε ως αγωνιώδη ύπαρξη που παλεύει να επιβάλει νόημα στον κόσμο-όσο και τους μαθητές της, αποκαλύπτοντας τη λεπτή γραμμή που χωρίζει αυτόν που διδάσκει από εκείνον που διαμορφώνεται. Η πολυφωνία αυτή αναδεικνύει τη βαθύτερη δομή του έργου: την εξουσία ως κάτι που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, αλλά διαχέεται, αναπαράγεται και εγκαθίσταται. Είναι ένα φαινόμενο. Μια πολλαπλότητα. Το έργο του Ατάιντε, γραμμένο σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών, παραμένει ανατριχιαστικά επίκαιρο. Η σχολική αίθουσα μετατρέπεται σε μικρογραφία κοινωνίας, όπου η γνώση, η ηθική, η πειθαρχία και η βία συνυφαίνονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας.

Υπόθεση

Η Δεσποινίς Μαργαρίτα, δασκάλα δημοτικού, βρίσκεται μέσα στην τάξη της παραδίδοντας ένα μάθημα που εξελίσσεται σε εκτενή μονόλογο. Κατά τη διάρκειά του, αναφέρεται στη σημασία της γνώσης, στη λειτουργία της κοινωνίας, στους κανόνες συμπεριφοράς και στη θέση του ατόμου μέσα σε ένα οργανωμένο σύστημα. Σταδιακά, ο λόγος της αποκαλύπτει μια βαθιά ανάγκη για έλεγχο. Παρότι πολλές από τις θέσεις που διατυπώνει αναγνωρίζονται ως ορθές ή κοινώς αποδεκτές, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται απο την ίδια χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα, αυταρχικότητα, επιβολή και μηδενική δυνατότητα διαλόγου. Η γνώση παρουσιάζεται ως απόλυτη αλήθεια και η αμφισβήτηση ως απειλή. Μέσα από παραδείγματα, αφηγήσεις κι επιβολή κανόνων, η Μαργαρίτα οικοδομεί έναν κόσμο όπου η απόλυτη εξουσία νομιμοποιείται ως αναγκαία συνθήκη για την «τάξη». Καθώς το μάθημα κορυφώνεται, η μορφή της γίνεται όλο και πιο αντιφατική: αυστηρή και εύθραυστη, αυταρχική κι απελπισμένη.

StarLight- Γιώργος Παπαπαύλου: «Το θέατρο είναι κάτι ιερό, είναι συνάντηση»

Θέατρο Αλκμήνη
Αλκμήνης 8-12, Αθήνα
Τηλ.: 210-342 8650

Συντελεστές

Συγγραφέας: Ρομπέρτο Ατάιντε|
Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Παπαπαύλου
Σκηνικά: ο θίασος
Κοστούμια: Γιώργος Παπαπαύλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Σαλταούρα
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Παπαπαύλου
Επιπλέον κείμενα: Βασίλης Τσιάκας
Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσακαλάς

Παίζουν: Φρύνη Αγραφιώτη Σπανούδη, Αγγερού Κουλουλία, Νίκη Κουτελιέρη, Δήμητρα Λυγήρου, Λουκία Μεϊδάνη, Θάνος Ρούμπος, Βασίλης Τσιάκας

Από 20 Απριλίου
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:15 (για 12 παραστάσεις)
Διάρκεια: 60' (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια

Προπώληση online: Δεσποινίς Μαργαρίτα
Τιμές εισιτηρίων: 15€ Γενική είσοδος, 12€ Φoιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών, 8€ Ατέλεια (στο ταμείο του θεάτρου)

