Δράσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών

Το ΚΜΟΠ παρουσιάζει το ανανεωμένο πρόγραμμα του «Φιλικού Χώρου για Γυναίκες και Κορίτσια» στον Πειραιά για τον Νοέμβριο, προσφέροντας 12 συναντήσεις με άξονα την ψυχική ενδυνάμωση και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών.

Στον “Φιλικό Χώρο”, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 14:00–17:00, γυναίκες και κορίτσια άνω των 16 ετών βρίσκουν ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον όπου δημιουργούν, συνδέονται, μοιράζονται στιγμές και ανακτούν την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε συμμετέχουσα μπορεί να:

Λάβει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσα από εργαστήρια και ενημερωτικές συναντήσεις για την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την υγεία, τα δικαιώματα, την ισότητα, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Συνδεθεί με κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και άλλες κοινοτικές δομές, με την υποστήριξη κοινωνικού λειτουργού.





Ανακαλύψτε το πρόγραμμα Νοεμβρίου

12 δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών

Δευτέρα 3/11: Το ταξίδι του θυμού

Τρίτη 4/11: Η τέχνη της σύνδεσης

Πέμπτη 6/11: Πώς διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τα χρήματά μου;

Δευτέρα 10/11: Ασυνείδητες προκαταλήψεις: Τι είναι και πώς μας επηρεάζουν;

Τρίτη 11/11: Αφυπνίζοντας τη θηλυκή μας ενέργεια

Πέμπτη 13/11: Φτιάχνω τη δική μου κούκλα

Δευτέρα 17/11: Πώς χρηματοδοτώ την επιχειρηματική μου ιδέα;

Τρίτη 18/11: Εργασιακά δικαιώματα: Ενδυνάμωση μέσα από την απασχόληση

Πέμπτη 20/11: Βγαίνουμε στην πόλη!

Δευτέρα 24/11: Τα όριά μου: Ο κύκλος της προστασίας

Τρίτη 25/11: Εργαστήριο αυτοάμυνας

Πέμπτη 27/11: Ιστορίες εσωτερικής δύναμης



Γλώσσες εργασίας:

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη: Ελληνικά και Αγγλικά, με διερμηνεία σε Αραβικά και Γαλλικά.

Κάθε Τρίτη: Ουκρανικά.



Πρόσθετες παροχές:

Κάλυψη μεταφορικών εξόδων.

Τακτικά παζάρια με ρούχα.

Φύλαξη παιδιών και δημιουργική απασχόληση κατά τη διάρκεια των δράσεων.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-3637547 ή στο safehut-project@kmop.org.

Ο «Φιλικός Χώρος» είναι μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης, ενδυνάμωσης και σύνδεσης.