Παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Κασκαρέλη «Η Τέλεια Καταιγίδα»

Τα Public και οι Εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρέσβη επί τιμή Βασίλη Κασκαρέλη, με τίτλο «Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα».

Στο έργο αυτό, ο Βασίλης Κασκαρέλης καταγράφει και αναλύει τα γεγονότα της δεκαετούς ελληνικής οικονομικής κρίσης, συνδέοντάς τα με τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις.

Μέσα από την προσωπική του εμπειρία σε κρίσιμες θέσεις – στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουάσιγκτον και στο Υπουργείο Εξωτερικών – αφηγείται από πρώτο χέρι τη «τέλεια καταιγίδα» που άλλαξε ριζικά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της χώρας.

Για το βιβλείο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Ο Βασίλης Κασκαρέλης θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στις 8:30 μ.μ. στο Public Cafe Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1, Αθήνα).

Ο Βασίλης Κασκαρέλης είναι Έλληνας διπλωμάτης, Πρέσβης επί τιμή, ο οποίος διατέλεσε Υπουργός Εξωτερικών στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023. Έχει διατελέσει μέλος των Μόνιμων Αντιπροσωπιών της Ελλάδας σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2009 τοποθετήθηκε Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013.