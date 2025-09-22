Παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Κασκαρέλη «Η Τέλεια Καταιγίδα»

Τα γεγονότα της δεκαετούς ελληνικής οικονομικής κρίσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 17:15 Μάρω Κοντού: Όταν ζητά βοήθεια κανείς δε λέει όχι - Τι συνέβη;
22.09.25 , 17:10 Νέα αναβολή στη δίκη του μεγαλογιατρού με το «φακελάκι»
22.09.25 , 16:45 28.900 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026
22.09.25 , 16:10 Πώς να διαλέξετε το τέλειο ανδρικό puffer μπουφάν για τον χειμώνα
22.09.25 , 16:02 Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή
22.09.25 , 16:00 Προκόπης Αγαθοκλέους: «Μεγάλη ευλογία το να ενσαρκώσω τον Άγιο Παΐσιο»
22.09.25 , 15:53 Πάνος Ρούτσι: Η απάντηση του Αρείου Πάγου για το αίτημα της εκταφής
22.09.25 , 15:51 Γεροντιδάκης: Δε θα πάω να μιλήσω στον άνθρωπο που θα μας βγάλει φωτογραφία
22.09.25 , 15:48 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινήθηκαν Σκορδά & Ουγγαρέζος με όσα είπε
22.09.25 , 15:36 Παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Κασκαρέλη «Η Τέλεια Καταιγίδα»
22.09.25 , 15:31 GNTM: Το κορίτσι του ΣΕΦ, ο αισθησιακός χορός του Ντάνιελ & η «Μιράντα Κερ»
22.09.25 , 15:05 Φωτιές: Εθελοντής Μπήκε Φυλακή Για Εμπρησμό Που Δεν Έκανε
22.09.25 , 14:48 Ψυχολόγος δημόσιας δομής κατηγορείται ότι βίαζε Παραολυμπιονίκη
22.09.25 , 14:44 Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο - Η διαδικασία
22.09.25 , 14:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Πάνος Ρούτσι: Η απάντηση του Αρείου Πάγου για το αίτημα της εκταφής
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν είμαστε καλά», λέει, κλαίγοντας η αδελφή του
Μάρω Κοντού: Όταν ζητά βοήθεια κανείς δε λέει όχι - Τι συνέβη;
«Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε»: Bίντεο της 59χρονης πριν δολοφονηθεί
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο τους
Καιρός: Έρχεται κύμα κακοκαιρίας - Τι είναι ο εμποδιστής «Ρεξ»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Παρουσίαση Βιβλίου Του Βασίλη Κασκαρέλη Η Τέλεια Καταιγίδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα Public και οι Εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρέσβη επί τιμή Βασίλη Κασκαρέλη, με τίτλο «Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα».

Στο έργο αυτό, ο Βασίλης Κασκαρέλης καταγράφει και αναλύει τα γεγονότα της δεκαετούς ελληνικής οικονομικής κρίσης, συνδέοντάς τα με τις διεθνείς εξελίξεις και προκλήσεις.

Μέσα από την προσωπική του εμπειρία σε κρίσιμες θέσεις – στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουάσιγκτον και στο Υπουργείο Εξωτερικών – αφηγείται από πρώτο χέρι τη «τέλεια καταιγίδα» που άλλαξε ριζικά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της χώρας.

Για το βιβλείο θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή», Αλέξης Παπαχελάς και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης. Συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Ο Βασίλης Κασκαρέλης θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στις 8:30 μ.μ. στο Public Cafe Συντάγματος (Καραγεώργη Σερβίας 1, Αθήνα).

Παρουσίαση βιβλίου Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα

Ο Βασίλης Κασκαρέλης είναι Έλληνας διπλωμάτης, Πρέσβης επί τιμή, ο οποίος διατέλεσε Υπουργός Εξωτερικών στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά 2023. Έχει διατελέσει μέλος των Μόνιμων Αντιπροσωπιών της Ελλάδας σε ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2009 τοποθετήθηκε Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ
 |
Η ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top