6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στην Αμαξοστοιχία- Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Μετά από 5 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project» επιστρέφει δυναμικά στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, με ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών, χορευτικών performances στον πιο τολμηρό και αντισυμβατικό πολιτιστικό πολυχώρο της Αθήνας.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού αποτελεί πρωτοβουλία της Τατιάνας Λύγαρη, η οποία το 2016 εμπνεύστηκε το «Compartments Dance Project» ως sub-festival του επιτυχημένου Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ». Έκτοτε, και κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται μέσα στα βαγόνια και τους υπαίθριους χώρους της Αμαξοστοιχίας, με στόχο να εξερευνήσει τη σχέση του σύγχρονου χορού με την έννοια του χώρου, αλλά και να αναδείξει ανερχόμενες καλλιτεχνικές φωνές.

Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ εστιάζει στις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνολογική εισβολή στη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και τον διαρκή μετασχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Άγχος, βιασύνη, υπερδιέγερση, βία, τεχνολογικός κορεσμός, τεχνητή νοημοσύνη. Πώς αντιδρά το σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και αλλαγής; Πού κρύβεται η αντίσταση; Ποια είναι τα όρια προσαρμογής; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρξει, μέσα σε όλα αυτά, με τον νέο του εαυτό και τον «άλλον»;

Η Τατιάνα Λύγαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, σημειώνει: «Ο σύγχρονος χορός, από τη φύση του, συνομιλεί με την εποχή και εκφράζει τους τρόπους προσαρμογής, τις αντιδράσεις, τις εντάσεις και τελικά τις μεταλλάξεις της, θέτοντας τα ερωτήματα του εδώ και τώρα. Φέτος, προσκαλέσαμε νέους χορευτές να ερευνήσουν το σώμα ως εύπλαστο και ευάλωτο πεδίο, ως τόπο αντίστασης αλλά και προσαρμογής, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και συχνά βίαια. Είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα είναι, όπως κάθε χρόνο, απρόβλεπτο, τολμηρό και συγκινητικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χορού ως μία ζωντανή, σύγχρονη τέχνη, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα σημαντική εμπειρία αλλά και απόλαυση».

Στο πλαίσιο αυτό, νέοι χορευτές, χορογράφοι και ομάδες σύγχρονου χορού παρουσιάζουν, με την υποστήριξη της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου, σύντομες performances (διάρκειας 15’-30’) με ελεύθερη είσοδο. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά από τις 19:30 έως τις 23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται στους ξεχωριστούς χώρους των βαγονιών και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας, σε μια δημιουργική συνάντηση των νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης με το κοινό.

Συντελεστές: Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τατιάνα Λύγαρη Υπεύθυνος καλλιτεχνικών ομάδων: Ευθύμης Χρήστου Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου Video-μοντάζ: Γιώργος Χαρίσης Εικαστικό αφίσας: Μαύρα Γίδια Επικοινωνία: ArtsPR

Το πρόγραμμα των performances αναλυτικά:

SPECULUM BETA

Δανάη Παπαδοπούλου

Ποια είναι η αλήθεια που βλέπουμε μέσα από την εικόνα; Μέσα από έναν καθρέφτη το κοινό γίνεται συν-δημιουργός μιας εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή προκαλεί τους θεατές να κοιτάξουν μέσα τους και να επανασυνδεθούν με την ουσία του εαυτού τους και των άλλων. Πρόκειται για μια performance που εξερευνά την ένταση ανάμεσα στην τεχνητή αλήθεια των οθονών και την ανθρώπινη αυθεντικότητα και φέρνει στην επιφάνεια τη beta φύση του ανθρώπου. Όπως ένα λογισμικό σε δοκιμαστικό στάδιο, έτσι κι ο άνθρωπος υπάρχει ως σύστημα υπό συνεχή αναβάθμιση – ευάλωτος και ατελής.

Χορογραφία/ερμηνεία: Δανάη Παπαδοπούλου, Μουσική σύνθεση: Μassimiliano Dosoli

Ώρα έναρξης 18:30 / Διάρκεια 15’

ME THE OTHER

Μαρία Αρκουλή

Μία νοσταλγική, τρυφερή και ανήμερη διαδρομή μεταξύ παλιού και καινούργιου, μνήμης και φαντασίωσης, σ’ έναν ενδιάμεσο χρόνο όπου το σώμα ανακαλεί, ιστορεί, ακούει και ανασυνθέτει αναμνήσεις και βιώματα άλλων που είναι κομμάτια του εαυτού του. Τι μπορεί να φανερώσει μια προγονική ιστορία για το σημερινό, το αυριανό, το αλλοτινό, το αλλιώτικο τοπίο· τον σημερινό, τον αυριανό, τον αλλοτινό, τον αλλιώτικο εαυτό;

Σύλληψη/χορογραφία/κείμενο/ερμηνεία: Μαρία Αρκουλή, Επεξεργασία ήχου: Μαρία Αρκουλή, Αλέξης Δαλαμάγκας

Ώρα έναρξης 18:50 / Διάρκεια 20’

AVOCADO TOAST

Αλίκη Γεωργίου, Παναγιώτα Τζιλιβάκη

Ένα τρένο γεμάτο αβοκάντο, λεμόνια και... αγχωμένα χαμόγελα. Καθώς το τοπίο «τρέχει», μαζί του τρέχει και η ανάγκη μας για τελειότητα. Μια σατιρική performance που σχολιάζει την εμμονή με την αυτοβελτίωση και την ακραία παραγωγικότητα, αποδομώντας με χιούμορ τις «συνταγές ευτυχίας». Πόσες «συνταγές ευτυχίας» μπορεί να αντέξει ένα σώμα; Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην παραδοχή της φθοράς.

Σύλληψη/χορογραφία: Αλίκη Γεωργίου, Παναγιώτα Τζιλιβάκη, Κείμενο: Αντώνης Γλυνός, Πρωτότυπη μουσική: Ντίνος Κουτσούκος, Ερμηνεία: Αλίκη Γεωργίου, Αντώνης Γλυνός, Παναγιώτα Τζιλιβάκη

Ώρα έναρξης 19:10 / Διάρκεια 10’

WRITTEN IN A LANGUAGE I DON’T REMEMBER

Όλγα Μάρκαρη

Ένα solo που εξερευνά την εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από το ανθρώπινο σώμα, την κίνηση και τη φωνή. Μια σωματική αλληγορία για το μέλλον που δημιουργούμε, ένα μέλλον που γράφεται σε μια γλώσσα που δεν μας ανήκει πια.

Χορογραφία/ερμηνεία: Όλγα Μάρκαρη, Βοηθός χορογράφου: Stefano Pietragalla

Ώρα έναρξης 19:25 / Διάρκεια 11’

WHEELBITE

Ορφέας Χατζησπύρου

Η παράσταση εστιάζει στη ρυθμική διακοπή και επανεκκίνηση της κίνησης, εμπνευσμένη από την πρακτική του skateboarding. Μέσα από μια σύγχρονη χορογραφία και με έντονη μουσική αντίστιξη, οι χορευτές διερευνούν τι συμβαίνει όταν η ροή διαταράσσεται και πώς συνεχίζει κάτι από εκεί που κάτι άλλο σταμάτησε. Urban αισθητική, νέοι καλλιτέχνες και μια παρέα skaters συνθέτουν μια performance που αναδεικνύει τη δυναμική της σύγχρονης ζωής στην Αθήνα.

Χορογραφία: Ορφέας Χατζησπύρου, Μουσική σύνθεση: Μιχάλης Αναστασόπουλος «Vrodex», Σκηνικά/κοστούμια: Αναστάσιος Καρλής, Ερμηνεία: Αναστασία Μήλου, Νεφέλη Ντάλη, Νίκος Βλαχογιάννης, Αλεξανδρος Ριπόλ Κανδύλας, Νεκτάριος Φουστέρης

Ώρα έναρξης 19:40 / Διάρκεια 20’

ΑΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΕΣ

Ντέμη Παπαθανασίου, Έρση Λαδάκη

Δύο γυναικεία σώματα κινούνται σαν δύο ρυθμοί που προσπαθούν να συγχρονιστούν. Σε έναν χώρο, όπου η βιομηχανική αρχιτεκτονική μετατοπίζει τους παλμούς και τους χρόνους, τα σώματα ακούν – και παραδέχονται – τις ασύγχρονες συχνότητές τους: το θραύσμα, το άγγιγμα, την καθυστέρηση. Χρόνος και πίεση: πόσο το σώμα επιτρέπεται να καθυστερήσει, να αναπνεύσει, να αισθανθεί; Αντίσταση: πώς διασκελίζουμε την ομοιομορφία και επιμένουμε στον δικό μας παλμό αντί της τεχνολογικής ροής;

Χορογραφία/ερμηνεία: Ντέμη Παπαθανασίου, Έρση Λαδάκη

Ώρα έναρξης 20:00 / Διάρκεια 25’

UNCOVERING

An immersive performance by Invisible Soma

Η καρδιά –μία οντότητα περιορισμένη στον φυσικό κόσμο του σώματος– βρίσκει τρόπο να απελευθερωθεί, να αποκαλυφθεί, να απεγκλωβιστεί. Είναι αγνή, ενστικτώδης και απόλυτα διαισθητική. Στο Uncovering, το αόρατο αυτό όργανο μεταμορφώνεται σε κίνηση και ήχο. Συνοδευόμενο από το ψηφιακό αποτύπωμα των καρδιακών χτύπων της performer, η χορογραφία αφηγείται τη ροή του αίματος, τις αέναες συσπάσεις, τις σπειροειδείς πιέσεις των αρτηριών... όπως αναδύονται από τα έγκατα του σώματος.

Χορογραφία/ερμηνεία: Vilelmini Kala, Σύνθεση ήχου επί σκηνής: φø (Φώτης Ρόβολης), Δημιουργία κοστουμιού: Μιχαηλία Κοντραφούρη

Ώρα έναρξης 20:25 / διάρκεια 20’

AFTERLESS

Θωμαΐς Σταυριανού-Ζυμαρίτου, Τέλης Τελλάκης

Η performance προσεγγίζει το ανθρώπινο σώμα ως έναν εν δυνάμει τόπο αντίστασης και παρατήρησης σε έναν κόσμο που επιταχύνεται, συμπιέζεται και μεταλλάσσεται ριζικά-τεχνολογικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Σε σωματικό, ψυχικό αλλά και σκηνικό επίπεδο, το έργο διαπραγματεύεται τον χώρο που λείπει: αυτόν που δεν δίνεται, δεν κατοικείται ή δεν φαίνεται, αλλά απλώς υπάρχει.

Συνδημιουργία/ερμηνεία: Θωμαΐς Σταυριανού-Ζυμαρίτου, Τέλης Τελλάκης, Μουσική σύνθεση: Ζήσης Μεζίλης Ώρα έναρξης 20:45 / Διάρκεια 20’



ΤΟ ΆΓΟΣ ΤΟΥ ΣΊΣΥΦΟΥ

Ομάδα Αέναη

Το έργο βασίζεται στον μύθο του Σίσυφου, με την οπτική του φιλόσοφου Albert Camus: «Πρέπει να φανταστούμε τον Σίσυφο ευτυχισμένο», καθώς μέσα από την ατέρμονη επανάληψη αγγίζει την έννοια του παράλογου και της ευτυχίας. Στην παράσταση, το σώμα, όπως και ο Σίσυφος, αντιστέκεται στον αδιάκοπο ρυθμό του σήμερα και την ψηφιακή υπερφόρτιση και επιλέγει συνειδητά να αντέχει, διατηρώντας την ανθρώπινη ουσία του.

Χορογραφία/σκηνική επιμέλεια: Ιωάννα Γιασλακιώτη, Κατερίνα Λασκαρίδου, Κατερίνα Τσιρίκου, Ισιδώρα Χάλα, Μουσική επιμέλεια: Κατερίνα Τσιρίκου, Ισιδώρα Χάλα, Ερμηνεία: Ιωάννα Γιασλακιώτη, Κατερίνα Λασκαρίδου, Χριστίνα Ρουμελιώτη, Κατερίνα Τσιρίκου, Ισιδώρα Χάλα

Ώρα έναρξης 21:05 / Διάρκεια 10’

HUG OR TAG?

Dance Athens company

Μια χορογραφική έρευνα με επίκεντρο τη διαπροσωπική επικοινωνία και την πολυεπίπεδη φύση των ανθρώπινων σχέσεων. Στο πλαίσιο μιας ψηφιακής εποχής, η αλληλεπίδραση και η αλληλοσυσχέτιση των σωμάτων γίνονται –μέσα από το χορό– παιχνίδι και τελετή, παλινδρομώντας μεταξύ υλικού και ψηφιακού κόσμου. Η επιθυμία για επικοινωνία διοχετεύεται μέσα από σώματα/κανάλια και βρίσκεται σε συνεχή αναπροσαρμογή/filter. Είναι ένα σώμα απαραίτητο για μια αγκαλιά; Είναι ένα σώμα αρκετό για μια αγκαλιά;

Χορογραφία: Ηλίας Μπαγεώργος, Curation: Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης, Σχεδιασμός κοστουμιών: Francesco Infante, Ερμηνεία: Dance Athens company

Ώρα έναρξης 21:20 / Διάρκεια 17’

COFFEE NATION

Εύα Σώκου

Δύο σώματα μέσα στην πόλη κινούνται μηχανικά ακολουθώντας εξωτερικούς κανόνες. Όταν οι κανόνες αυτοί συγκρούονται με την εσωτερική επιθυμία των σωμάτων, η δυσλειτουργία είναι αναπόφευκτη. H χορογραφία εξερευνά τα συναισθήματα αλλοτρίωσης που βιώνει καθημερινά ένας πολίτης προσπαθώντας να επιβιώσει στη σύγχρονη κοινωνία, αναζητώντας διέξοδο στη σύνδεση με τον «άλλον».

Σύλληψη/χορογραφία: Εύα Σώκου, Ερμηνεία: Ιωάννα Κανελλοπούλου, Εύα Σώκου, Μουσική σύνθεση: Γιάννης Ιωαννίδης

Ώρα έναρξης 21:40 / Διάρκεια 20’

META-MORE-SKINS-IS

Σπύρος Παλτόγλου

Ένα υβριδικό έργο που συνδυάζει physical theatre, experimental breaking, contemporary dance και primal/animal movements. Εξερευνά την έννοια της έκδυσης που βιώνει κανείς προκειμένου να μεταμορφωθεί και να προσαρμοστεί στις αντιξοότητες της ζωής, φτάνοντας στους στόχους του. Εστιάζει στα ένστικτα, τα συναισθήματα και τη διαδικασία που ακολουθεί το σώμα και η ύπαρξη για να ζήσει.

Δημιουργία/ερμηνεία: Σπύρος Παλτόγλου

Ώρα έναρξης 22:00 / Διάρκεια 13’

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΒΟΗΘΟΎΣ

Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης

Μια χορογραφική μελέτη που αναζητά την ποίηση μέσα από την ωμή, ρεαλιστική και ταξική καθημερινότητα. Με άγκυρα το σώμα που χορεύει, βιώνει κι αντιστέκεται ως ο βασικότερος

φορέας πολιτικής και πολιτισμικής ταυτότητας, η χορογραφία συνδιαλέγεται με την έννοια της εξέλιξης και της προόδου επιμένοντας στη μικρή κλίμακα του απτού και του ανθρώπινου. Η σκούπα έγινε ρομπότ μα ο άνθρωπος παρέμεινε δούλος. Που φτάσαμε; Να ζηλεύει τη σκούπα.

Χορογραφία/δημιουργία: Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης, Σχεδιασμός/κατασκευή κοστουμιών: Francesco Infante, Ερμηνεία: Μάρα Τσούρμα, Κέλλυ Διακουλάκη, Σοφία Γκιούλη, Γαβριέλα Κουφάκη, Ιφιγένεια Παπαθανάση, Ελισάβετ Κοκολή, Τζένη Παπαλαμπροπούλου-Μπερή, Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης

Ώρα έναρξης 22:15 / Διάρκεια 24’

MURMURATION

Ομάδα SuperDirectional

Ένα αισθητηριακό ντουέτο ήχου και χορού. Η κίνηση γίνεται ήχος, ο ήχος αντίδραση – ένα συνεχές ηχοτοπίο που θυμίζει τα φτερουγίσματα σμήνους πουλιών πριν τη δύση, θάλασσα και άνεμο. Σώμα και ήχος συνυφαίνονται σε έναν οργανισμό, ένα σύστημα αλληλεξάρτησης, σε συνεχόμενο διάλογο. Το κοινό καλείται να αφουγκραστεί, να παρατηρήσει την ανταλλαγή και να αναστοχαστεί τη θέση του ανθρώπου στο εύθραυστο οικοσύστημα της φύσης.

Σύλληψη: Eugenia Demeglio, Ήχος επί σκηνής/ανάπτυξη: φø (Φώτης Ρόβολης), Σχεδιασμός φωτισμού: Ελένη Χούμου, Ερμηνεία/ανάπτυξη: Eugenia Demeglio, Mary Kate Sheehan

Ώρα έναρξης 22:40 / Διάρκεια 20’



COMBAT

MASH

Μια χορευτική performance με live δημιουργία ηχοτοπίων που εμπνέεται από το σύμπαν του έργου «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, καθώς και από την κινησιολογική συμπεριφορά ηρώων από videogames. Στη σκηνή ξεδιπλώνεται ένας κόσμος όπου η ενοχή σβήνει και ο παίκτης γίνεται θεός του άβατάρ του. Σώματα μεταμορφώνονται και τα πάντα συγχρονίζονται με τις αποφάσεις. Ο ήχος και η κίνηση γίνονται χώροι όπου η ηθική δοκιμάζεται μέσα από την ομορφιά και την ωμότητα.

Χορογραφία: Κατερίνα Σαμαρά, Σκηνοθεσία: Κατερίνα Αναστασίου, Κατερίνα Σαμαρά, Χρήστος Καπενής, Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Καπενής, Ηχοτοπίο/μουσική σύνθεση: Κατερίνα Αναστασίου, Ερμηνευτές: Κατερίνα Αναστασίου, Κατερίνα Σαμαρά, Χρήστος Καπενής

Ώρα έναρξης 22:55 / Διάρκεια 13’

Χώρος διεξαγωγής:

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ

με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός Δωρεάν πάρκινγκ



Performances

Όλες οι performances παρουσιάζονται από τις 21/09 μέχρι τις 05/10/2025, 19:30-23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, καθημερινά και για ένα συνεχές 15νθήμερο.



Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου. Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της κάθε ημέρας από τις 19:00 στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά άτομο/ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.