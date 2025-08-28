«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη

Πρεμιέρα Κυριακή 19 Οκτωβρίου

28.08.25 , 12:25 «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη
«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές», που κέρδισε την αγάπη μικρών και μεγάλων θεατών τον περσινό χειμώνα, η ομάδα «Αφού», επιστρέφει για 2η συνεχόμενη σεζόν στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 12:00 μ.μ., για να ζωντανέψει το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου και της Ίριδας Σαμαρτζή «Οι καλοί και οι κακοί πειρατές», σε σκηνοθεσία Δήμητρας Πεμούση.

 

Η ομάδα Αφού, γνωστή για τις χειροποίητες και προσεγμένες παραγωγές της, διασκευάζει το σύγχρονο παραμύθι των δυο πολυαγαπημένων δημιουργών και μας ταξιδεύει στον κόσμο των συναισθημάτων και της φαντασίας των παιδιών. Σε συνεργασία με τον καταξιωμένο εικαστικό Παύλο Νικολακόπουλο, δημιουργεί μια νέα μοναδική εμπειρία θεάτρου και κουκλοθεάτρου για παιδικό κοινό. Μέσα σε έναν ιδιαίτερο σκηνικό κόσμο φτιαγμένο από χάρτινα pop – up σκηνικά και κατασκευές, χειροκίνητες προβολές, μαγικούς φωτισμούς και την πρωτότυπη μουσική του γνωστού συνθέτη Μανώλη Μανουσάκη, ταλαντούχοι ηθοποιοί θα μας παρασύρουν σε μια θαλασσινή περιπέτεια γεμάτη διάδραση, εκπλήξεις, παιχνίδι και πρωταγωνιστές τους πιο αστείους πειρατές, πειρατολόγους και πειρατομελετητές.

«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη

Μια παράσταση για να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κάθε λογής "κακούς" ή απλώς να σκάσουμε στα γέλια!

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου γράφει για την παράσταση: «Έχω γυρίσει σχολεία και βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα και έχω παρουσιάσει τους καλούς και τους κακούς πειρατές με δράσεις και παιχνίδια και σχοινιά και κόμπους… Ξέρετε γιατί; Γιατί ήθελα να ζωντανέψουν και να μην μένουν μόνο στο χαρτί! Ε, τώρα η Δήμητρα κατάφερε να τους ζωντανέψει τόσο που έγιναν παράσταση και μάλιστα... από χαρτί! Απίστευτο;»

«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη


«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» καθώς και όλες οι παραστάσεις της ομάδας ΑΦΟΥ («Ο Μαθητευόμενος Μάγος» του Γκαίτε, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Ντίκενς, «Ο Οδοντοχαλάστρας και η Γλυκοσυμμορία του») παρουσιάζονται τις καθημερινές το πρωί αποκλειστικά στον χώρο των σχολείων, κατόπιν συνεννόησης.


Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Δήμητρα Πεμούση

Εικαστικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση: Παύλος Νικολακόπουλος Διασκευή: ομάδα Αφού

Σύμβουλος ρεπερτορίου: Αλεξάνδρα Λιακόπουλου Σχεδιασμός φωτισμών: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Πρωτότυπη Μουσική – Ηχητική Δραματουργία: Μανώλης Μανουσάκης Δραματουργική επεξεργασία: ομάδα Αφού

Επιμέλεια κίνησης: Ήβη Ναθαναήλ- Αναγνώστη

Κατασκευές: Παύλος Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Δήμητρα Πεμούση

Γραφιστικός σχεδιασμός: Μαρίνος Τζιάρος

Φωτογραφίες: K. Κωστόπουλος Διαφημιστική Φωτογραφία

Video trailer: Θωμάς Γκίνης Οργάνωση - Επικοινωνία: ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Παραγωγή: ΑΦΟΥ ΑΜΚΕ

«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη


Παίζουν:

Αναστασία Γυλλού, Ήβη Ναθαναήλ- Αναγνώστη


Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.


Πληροφορίες παράστασης:

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8-12, Αθήνα 118 54 (Κάτω Πετράλωνα, Στάση Μετρό: Κεραμεικός)

Έναρξη παραστάσεων: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Μέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Κυριακή στις 12:00 μ.μ.

«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη

Τιμές εισιτηρίων: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (παρέες 10 ατόμων & άνω, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, με την επίδειξη κάρτας στο ταμείο)

Διάρκεια: 65 λεπτά, χωρίς διάλειμμα Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/alkmini-oi-kaloi-kai-oi-kakoi-peirates/?lang=el

Early bird 8€ έως και τις 16 Οκτωβρίου!

Τηλέφωνο θεάτρου: 210 2103428650 (ώρες 18.00-21.00)

Κρατήσεις για σχολεία: 6948727275, 211 11 80889 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00), texnes.paidi@gmail.com Website: www.afou-kouklotheatro.gr

Ηλικίες: 3+

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ»
