O Tεμπέλης Δράκος στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Χορευτές, σκηνικά και προβολές, δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

O Tεμπέλης Δράκος Έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ο Τεμπέλης Δράκος μετρά φέτος 20 χρόνια παρουσίας. Πολύ σοβαρός λόγος για να αφήσει τη σκοτεινή του σπηλιά στα βουνά του Τροόδους και να κατέβει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Χατζής τραγουδάει δωρεάν για το κοινό- Μαζί του σπουδαία τραγουδίστρια

O Tεμπέλης Δράκος στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ακόμα πιο σοβαρός λόγος ήταν η πρόσκληση για σύμπραξη που πήρε από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η χαρά και ο ενθουσιασμός των μουσικών της.

Οπότε ρίχνοντας μερικές φωτιές δεξιά και αριστερά, κατάφερε να μαζέψει ξανά τους περισσότερους από τους συντελεστές των πολύ επιτυχημένων παραστάσεων που ξεκίνησαν από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας τον Δεκέμβριο του 2022 και συνεχίστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αίθουσες υπερπλήρεις από παιδικό και ενήλικο κοινό, σκορπώντας χαρά και ενθουσιασμό, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές.

Τους στίχους έγραψε ο Γιώργος Χατζηπιερής 

Με πρώτο και καλύτερο τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ρήγο, που μεταφέρει το μαγικό σύμπαν του Τεμπέλη Δράκου στη σκηνή του Ηρωδείου σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με ποιότητα και σεβασμό προς το κοινό.

Φίλοι ερμηνευτές αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης Γιώργος Χατζηπιερής, ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο το Ελεφαντάκι, την Πατάτα, το Βουνό, την Αλεπού, το Σκουλουκούιν, τον Κόκορα, τον Παγωτατζή και όλους τους άλλους ήρωες του Τεμπέλη Δράκου.

Μαζί τους, παιδικά χαμόγελα και χαρούμενες φωνές από την παιδική χορωδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του Γιώργου Χατζηπιερή

σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού


Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:00

Στίχοι Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Αρχική Ενορχήστρωση: Μάριος Τακούσιης

Ενορχηστρώσεις Συμφωνικής Ορχήστρας: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ

Διεύθυνση ορχήστρας: Στάθης Σούλης

Μουσικοί Τεμπέλη Δράκου: Γιάννης Παπαζαχαριάκης (κιθάρα), Μάριος Τακούσιης (πιάνο), Νίκος Σαμαράς (νυκτά έγχορδα), Βαγγέλης Καρύπης (κρουστά), Αλέξης Πογρεβνόης (κλαρίνο), Κωνσταντίνα Ρούσσου (φλάουτο)

Τραγουδούν: O συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Χατζηπιερής, φίλοι ερμηνευτές, η παιδική χορωδία του 2ου και 3ου δημοτικού σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

Συντελεστές

Σύλληψη / Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Καρυώτης

Δημιουργικά: Εύρος Βοσκαρίδης

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιώργος Χατζηπιερής

Διεύθυνση παραγωγής: Alex Elsabag

Παραγωγή: Artsy Productions.

