Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση

Οι πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες για τα γενέθλια της κόρης του

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Βασίλης Πορφυράκης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασίλης Πορφυράκης και η σύντροφός του, Αθηνά Καρδαμάκη, γιορτάζουν τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους.
  • Η Αθηνά ανάρτησε οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram, συνοδευόμενες από προσωπικό μήνυμα για την κόρη τους.
  • Ο Πορφυράκης είχε μιλήσει για την πατρότητα και τη σημασία της οικογένειας σε προηγούμενη συνέντευξή του.
  • Η Αθηνά περιγράφει την εμπειρία της μητρότητας και την αγάπη που νιώθουν για το παιδί τους.
  • Η ανάρτηση σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια κοινοποίηση οικογενειακών στιγμών από την Αθηνά.

Ο Βασίλης Πορφυράκης κι η σύντροφός του, Αθηνά Καρδαμάκη, γιορτάζουν τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους, η οποία έκλεισε έναν χρόνο ζωής. Με αφορμή την ημέρα, η Αθηνά Καρδαμάκη ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο οικογενειακές φωτογραφίες, δημοσιοποιώντας στιγμές από την κοινή τους ζωή.

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Ο τραγουδιστής έχει κρατήσει την προσωπική του ζωή σε απόσταση από τη δημοσιότητα, ενώ τα νέα στιγμιότυπα ήρθαν με αφορμή μια σημαντική οικογενειακή επέτειο. Η Αθηνά Καρδαμάκη, που εργάζεται ως καθηγήτρια ενόργανης γυμναστικής, συνόδευσε την ανάρτηση με ένα προσωπικό μήνυμα για τη συμπλήρωση του πρώτου χρόνου της κόρης τους.

Με τα λόγια της περιέγραψε πώς βίωσαν οι δυο τους τον ερχομό του παιδιού τους και τις αλλαγές που έφερε στην καθημερινότητά τους.

Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση

Οι πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram

Στην ανάρτησή της, η Αθηνά Καρδαμάκη έγραψε: «Ένας χρόνος εσύ, ένας χρόνος εμείς, στην πιο όμορφη εκδοχή της αγάπης μας. Μικρό μας θαύμα, πριν από έναν χρόνο ήρθες στη ζωή μας και άλλαξες τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή που σε κρατήσαμε στην αγκαλιά μας, καταλάβαμε πως η καρδιά μας θα χτυπάει για πάντα έξω από το σώμα μας. Μαζί σου γεννηθήκαμε κι εμείς ξανά, ως μαμά και μπαμπάς, και γνωρίσαμε μια αγάπη τόσο βαθιά, που καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Σήμερα γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο της ζωής σου, αλλά και τον πιο όμορφο χρόνο της δικής μας. Έναν χρόνο που μας έμαθες τι σημαίνει αληθινή ευτυχία, τι σημαίνει να αγαπάς χωρίς όρια και να βρίσκεις τον παράδεισο σε μια μικρή αγκαλιά».

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Το μήνυμά της ολοκληρώθηκε ως εξής: «Αν μπορούσαμε να ξαναδιαλέξουμε, χίλιες ζωές να ζούσαμε, χίλιες φορές εσένα θα διαλέγαμε. Γιατί είσαι η πιο όμορφη αρχή μας, η μεγαλύτερη ευλογία μας και η παντοτινή μας αγάπη. Χρόνια πολλά, ζωή μας. Ένας χρόνος εσύ, μια ζωή εμείς δίπλα σου. Σ’ αγαπάμε πιο πολύ απ’ όσο θα μπορέσουν ποτέ να χωρέσουν οι λέξεις. Η μαμά και ο μπαμπάς σου, για πάντα».

Η ανάρτηση της Αθηνάς Καρδαμάκη

Τι είχε πει ο Βασίλης Πορφυράκης για την κόρη του

Ο Βασίλης Πορφυράκης είχε μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά για τη γέννηση της κόρης του τον Ιανουάριο του 2026, στην εκπομπή Buongiorno και στη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Τότε είχε περιγράψει τι σήμαινε για τον ίδιο η πατρότητα, συνδέοντάς την με προσωπικά βιώματα από τα νεανικά του χρόνια και την ευθύνη που είχε αναλάβει να μεγαλώσει τα τρία αδέλφια του.

Όπως είχε δηλώσει: «Οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας ήταν οι ρόλοι που μου έλειπαν πολύ μέσα μου, λόγω της έλλειψης του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι λέξεις μάνα και πατέρας είναι το μεγαλύτερο δώρο».

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Η αναφορά στη σχέση με την Αθηνά Καρδαμάκη

Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί και στην Αθηνά Καρδαμάκη, εξηγώντας ότι η στάση της απέναντι στα παιδιά υπήρξε ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να δημιουργήσουν οικογένεια.

Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση

«Με τη σύντροφό μου κινηθήκαμε γρήγορα. Άλλοι άνθρωποι περιμένουν πέντε και έξι χρόνια για να κάνουν ένα παιδί. Το επιδιώξαμε», είπε.

Η ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους σηματοδότησε και την πρώτη φορά που η Αθηνά Καρδαμάκη μοιράστηκε δημόσια οικογενειακές φωτογραφίες, με αφορμή μια ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για την ίδια, τον Βασίλη Πορφυράκη και το παιδί τους.

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ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ
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