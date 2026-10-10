Μπεζ μπότες: Tο απόλυτο παπούτσι του φθινοπώρου!

Μπεζ μπότες: Φόρεσε το απόλυτο παπούτσι του φθινοπώρου!

Είναι must - have! Δείτε πώς να τις συνδυάσετε για stylish εμγφανίσεις

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Πηγή: Φωτογραφίες unsplash
Ταιριάζουν άψογα με φορέματα, παντελόνια, τζιν, φούστες κοντές ή μακριές, ακόμα και με σορτσάκια.

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Ως star shoes της σεζόν αναδεικνύονται οι μπεζ μπότες. Οι μπότες – ανεξαρτήτου χρώματος και στιλ εξασφαλίζουν κομψότητα σε κάθε μας look.

Μπεζ μπότες: Φόρεσε το απόλυτο παπούτσι του φθινοπώρου!

Οι ρίγες είναι πάντα στη μόδα - Πώς θα φορεθούν αυτή τη σεζόν

Αν έχεις βαρεθεί τις μαύρες ή τις σκούρες καφέ μπότες σου, επίλεξε ένα ζευγάρι σε μπεζ απόχρωση και θα μας θυμηθείς. 

Οι μπεζ μπότες - μπορεί να είναι και στο χρώμα της ζάχαρης ή του πάγου - είναι ένα από τα μεγαλύτερα fashion trends για αυτό το φθινόπωρο και μπορείς να τις συνδυάσεις τέλεια με κάθε ντύσιμο. Ταιριάζουν άψογα με φορέματα, παντελόνια, τζιν, φούστες κοντές ή μακριές, ακόμα και με σορτσάκια. 

Μπεζ μπότες: Φόρεσε το απόλυτο παπούτσι του φθινοπώρου!

Τα ugly shoes που οι influencers αγαπούν να φοράνε το φθινόπωρο

Πριν προσθέσετε όμως τις μπεζ μπότες στη λίστα αγορών σας, πάρτε ιδέες από τις διασημότερες influencers του πλανήτη οι οποίες μάς δείχνουν πώς να τις συνδυάσουμε σωστά και να δημιουργήσουμε τα πιο stylish looks.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Delaney (@delaneychilds)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosie HW (@rosiehw)

 

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