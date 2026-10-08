Μαυρίδου: «Η κόρη μου έρχεται στις παραστάσεις και μας δίνει οδηγίες»

«Λέει ότι θα γίνει ηθοποιός. Θα δούμε…»

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Celebrities & Gossip Νεα
Η Έλενα Μαυρίδου καλεσμένη στο «Στούντιο 4»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Μαυρίδου μιλάει με τρυφερότητα για την κόρη της, Νικολέττα, που είναι εννέα ετών.
  • Η Νικολέττα δείχνει ενδιαφέρον για την υποκριτική και παρακολουθεί τις παραστάσεις της μητέρας της.
  • Η μικρή έχει ήδη αναπτύξει σκηνοθετική άποψη και εκφράζει την επιθυμία να γίνει ηθοποιός.
  • Η Μαυρίδου προτιμά να αφήσει την κόρη της να ανακαλύψει μόνη της τις επιθυμίες της.
  • Η Νικολέττα επισκέπτεται τις παραστάσεις και δίνει οδηγίες στη μητέρα της.

Η Έλενα Μαυρίδου μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για την εννιάχρονη κόρη της, Νικολέττα, αλλά και για την καθημερινότητα που μοιράζονται.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη μητρότητα, περιγράφοντας τον όμορφο αλλά απαιτητικό συντονισμό της καθημερινότητας με ένα παιδί. Όπως αποκάλυψε, η μικρή Νικολέττα έχει ήδη δείξει ιδιαίτερη αγάπη για τον χώρο της υποκριτικής, ενώ παρακολουθεί τις παραστάσεις της μητέρας της και φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να αποκτά... σκηνοθετική άποψη.

μαυριδου

«Η Νικολέττα είναι εννέα, πάει Τετάρτη δημοτικού. Είναι πολύ ωραίο, μαγικό, γλυκό. Μία τρέλα… Πάντα ένας αγώνας να συντονίσεις τα πράγματα, αλλά ωραίος αγώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η μικρή φαίνεται πως έχει εξοικειωθεί απόλυτα με τον καλλιτεχνικό κόσμο μέσα στον οποίο μεγαλώνει.

«Της αρέσει αυτό που κάνω. Κυκλοφορεί στο σπίτι με κοστούμια, με μάσκες. Κάνει pole dancing από μικρή ηλικία», αποκάλυψε η Έλενα Μαυρίδου.

Η Νικολέττα, όπως ανέφερε η μητέρα της, έχει εκφράσει την επιθυμία να γίνει και η ίδια ηθοποιός. Ωστόσο, η Έλενα Μαυρίδου κρατά μικρό καλάθι, επιλέγοντας να αφήσει την κόρη της να μεγαλώσει και να ανακαλύψει μόνη της τι πραγματικά θέλει να ακολουθήσει.

«Δεν θέλω να λέω με σιγουριά ότι θα γίνει ηθοποιός. Αλλάζουν οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν, διαμορφώνονται. Αυτό που αγαπάς σήμερα, αργότερα μπορεί να σου προκαλέσει κάτι άλλο» είπε.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη πως η κόρη της την επισκέπτεται στις παραστάσεις της και δεν διστάζει να της κάνει τις δικές της παρατηρήσεις.

«Έρχεται να με δει στις παραστάσεις, είναι γλυκιά και θα μας δώσει και οδηγίες. Λέει ότι θα γίνει ηθοποιός. Θα δούμε…», είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Μαυρίδου.

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ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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