Το event του μηχανοκίνητου αθλητισμού McLaren Racing που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών θεατών. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της μουσικής, τα οποία απόλαυσαν από κοντά το φαντασμαγορικό show.
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Εκτός από τα επώνυμα ζευγάρια, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Μελέτη Ηλία, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί με τον Γιάννη Αϊβάζη, την Τατιάνα Στεφανίδου, την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Μπεκατώρου.
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Στο event ήταν επίσης η Ευγενία Σαμαρά και Κατερίνα Παπουτσάκη, οι οποίες πόζαραν μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
Εκεί ήταν και η Ήβη Αδάμου, αλλά και η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα.