H ελληνική showbiz σε event μηχανοκίνητου αθλητισμού - Ποιοί ήταν εκεί

Πλήθος γνωστών προσώπων στο ΟΑΚΑ για το φαντασμαγορικό show

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Ποια πρόσωπα της ελληνικής showbiz απαθανατίστηκαν σε event μηχανοκίνητου αθλητισμού στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το event μηχανοκίνητου αθλητισμού McLaren Racing πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ.
  • Πλήθος θεατών και επώνυμοι από το θέατρο, την τηλεόραση και τη μουσική παρακολούθησαν το show.
  • Φωτογραφήθηκαν οι Μελέτης Ηλίας, Γιάννης Αϊβάζης, Τατιάνα Στεφανίδου, Κατερίνα Ζαρίφη και Μαρία Μπεκατώρου.
  • Παρούσες ήταν επίσης οι Ευγενία Σαμαρά, Κατερίνα Παπουτσάκη και Αθηνά Οικονομάκου.
  • Η Ήβη Αδάμου και η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα, συμμετείχαν στο event.

Το event του μηχανοκίνητου αθλητισμού McLaren Racing που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών θεατών. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της μουσικής, τα οποία απόλαυσαν από κοντά το φαντασμαγορικό show.  

Τα επώνυμα ζευγάρια σε show στο ΟΑΚΑ - Εμφανίσεις που ξύπνησαν μνήμες

Εκτός από τα επώνυμα ζευγάρια, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Μελέτη Ηλία, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί με τον Γιάννη Αϊβάζη, την Τατιάνα Στεφανίδου, την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Μπεκατώρου.

Μελέτης Ηλίας- Γιάννης Αϊβάζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μελέτης Ηλίας- Γιάννης Αϊβάζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τατιάνα Στεφανίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τατιάνα Στεφανίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Κατερίνα Ζαρίφη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Κατερίνα Ζαρίφη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαρία Μπεκατώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαρία Μπεκατώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel

Στο event ήταν επίσης η Ευγενία Σαμαρά και Κατερίνα Παπουτσάκη, οι οποίες πόζαραν μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 

Ευγενία Σαμαρά- Αθηνά Οικονομάκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ευγενία Σαμαρά- Αθηνά Οικονομάκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μπρούνο Τσερέλα -Αθηνά Οικονομάκου- Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μπρούνο Τσερέλα -Αθηνά Οικονομάκου- Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Εκεί ήταν και η Ήβη Αδάμου, αλλά και η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα. 

 Ήβη Αδάμου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

 Ήβη Αδάμου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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