Ποια πρόσωπα της ελληνικής showbiz απαθανατίστηκαν σε event μηχανοκίνητου αθλητισμού στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το event του μηχανοκίνητου αθλητισμού McLaren Racing που πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών θεατών. Ανάμεσά τους και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και της μουσικής, τα οποία απόλαυσαν από κοντά το φαντασμαγορικό show.

Εκτός από τα επώνυμα ζευγάρια, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Μελέτη Ηλία, ο οποίος φωτογραφήθηκε μαζί με τον Γιάννη Αϊβάζη, την Τατιάνα Στεφανίδου, την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Μπεκατώρου.

Μελέτης Ηλίας- Γιάννης Αϊβάζης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τατιάνα Στεφανίδου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Κατερίνα Ζαρίφη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μαρία Μπεκατώρου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στο event ήταν επίσης η Ευγενία Σαμαρά και Κατερίνα Παπουτσάκη, οι οποίες πόζαραν μαζί με την Αθηνά Οικονομάκου, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Ευγενία Σαμαρά- Αθηνά Οικονομάκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μπρούνο Τσερέλα -Αθηνά Οικονομάκου- Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Εκεί ήταν και η Ήβη Αδάμου, αλλά και η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα.

Ήβη Αδάμου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστιάνα Μπέτα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ