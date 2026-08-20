Ο ελληνικής καταγωγής διάσημος ηθοποιός έκλεισε τα 63 κι επέλεξε να το ανακοινώσει με μια ανάρτηση μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 57.000 likes!

Ο λόγος για τον Τζον Στάμος που γιόρτασε ποστάροντας μια ημίγυμνη φωτογραφία στο προφίλ του στον Instagram. Ο ελληνικής καταγωγής, ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει μπροστά από τον καθρέφτη του μπάνιου χωρίς πετσέτα, επιλέγοντας έναν ασυνήθιστο τρόπο για να σηματοδοτήσει την ημέρα των γενεθλίων του.

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση κινητικότητα από τους followers του. Μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε περισσότερα από 57.000 likes, 16.000 κοινοποιήσεις μέσω μηνυμάτων, 3.000 σχόλια και 500 αναδημοσιεύσεις, δείχνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει ο τηλεοπτικός σταρ.

Στη συνοδευτική λεζάντα της φωτογραφίας, ο Τζον Στάμος δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις και περιορίστηκε να γράψει μόνο την ηλικία του: «63».

Η ανάρτηση του Τζον Στάμος

Ποιος είναι ο Τζον Στάμος

Γεννήθηκε το 1963 στο Σάιπρες της Καλιφόρνια. Ο πατέρας του, Βασίλης Σταματόπουλος, ήταν ελληνικής καταγωγής και αγγλοποίησε το επίθετο της οικογένειας σε Στάμος. Η καριέρα του στην υποκριτική ξεκίνησε δυναμικά το 1982, όταν σε ηλικία 19 ετών κέρδισε τον ρόλο του Μπλάκι Πάρις στη δημοφιλή σαπουνόπερα General Hospital, μια συμμετοχή που του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Daytime Emmy.

Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1987, όταν ενσαρκώσε τον Τζέσι Κατσόπολις στη σειρά Full House. Ο χαρακτήρας του «Θείου Τζέσι», ενός γοητευτικού ροκά που βοηθά στην ανατροφή των παιδιών του χήρου γαμπρού του, έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς στην αμερικανική τηλεόραση, ρόλο που επανέλαβε δεκαετίες αργότερα στο remake του Netflix, Fuller House.

Πέρα από το Full House, ο Στάμος πρωταγωνίστησε για τέσσερις σεζόν στο ιατρικό δράμα ER ως Δρ. Τόνι Γκέιτς, ενώ είχε σημαντικούς ρόλους σε σειρές όπως το Scream Queens, το You και το Big Shot. Παράλληλα, έχει διαγράψει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, συμμετέχοντας σε μεγάλες παραγωγές του Μπρόντγουεϊ, όπως τα μιούζικαλ Cabaret, Bye Bye Birdie και Nine.

Στην προσωπική του ζωή, υπήρξε παντρεμένος με το μοντέλο και ηθοποιό Ρεμπέκα Ρόμιν από το 1998 έως το 2005. Το 2018 παντρεύτηκε την ηθοποιό Κέιτλιν ΜακΧιού, με την οποία απέκτησε έναν γιο.

Ο ίδιος αναφέρεται συχνά με υπερηφάνεια στην ελληνική του κληρονομιά και διατηρεί στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ.