Γιώργος Λιάγκας: Η selfie με τη Νάτασα Θεοδωρίδου με φόντο τη θάλασσα

Η απρόσμενη συνάντηση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Ιόνιο

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας συναντήθηκε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Ιόνιο.
  • Οι δύο τους τράβηξαν selfie με φόντο τη θάλασσα και την ανάρτησαν στο Instagram.
  • Η φιλία τους είναι μακροχρόνια και αντέχει στο χρόνο, καθώς είναι και γείτονες στα νότια προάστια.
  • Ο Λιάγκας συμμετείχε στο video clip της Θεοδωρίδου "Ο Χάρτης" τον Μάιο του 2023, με πρωταγωνιστικό ρόλο.
  • Η εμφάνιση του Λιάγκα στο clip προκάλεσε θετικές εντυπώσεις και συζητήσεις.

Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στο Ιόνιο.

Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συναντήθηκε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τράβηξαν μαζί μια selfie, στην οποία φαίνεται να ποζάρουν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε τη σχετική φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, γράφοντας: «Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…».

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση για δύο στις Σεϋχέλλες!

 

Η κοινή φωτογραφία του Γιώργου Λιάγκα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Πρωινό» και η δημοφιλής τραγουδίστρια συνδέονται με μια μακροχρόνια φιλία, η οποία αποδείχθηκε αληθινή, αφού άντεξε στο πέρασμα των ετών.

Εκτός από καλοί φίλοι, είναι και γείτονες στα νότια προάστια. Αποκορύφωμα της δυνατής τους σχέσης ήταν η παρουσία του Γιώργου Λιάγκα στο video clip του τραγουδιού της Νατάσας Θεοδωρίδου, «Ο Χάρτης», τον Μάιο του 2023

Ο ίδιος δε συμμετείχε απλά, αλλά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με την εμφάνισή του να αποτελεί έκπληξη και να συζητιέται έντονα, αφήνοντας άκρως θετικές εντυπώσεις. 

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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