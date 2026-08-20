Μια απρόσμενη συνάντηση είχε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στο Ιόνιο.
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Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 συναντήθηκε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τράβηξαν μαζί μια selfie, στην οποία φαίνεται να ποζάρουν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
Ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε τη σχετική φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, γράφοντας: «Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…».
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Ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Πρωινό» και η δημοφιλής τραγουδίστρια συνδέονται με μια μακροχρόνια φιλία, η οποία αποδείχθηκε αληθινή, αφού άντεξε στο πέρασμα των ετών.
Εκτός από καλοί φίλοι, είναι και γείτονες στα νότια προάστια. Αποκορύφωμα της δυνατής τους σχέσης ήταν η παρουσία του Γιώργου Λιάγκα στο video clip του τραγουδιού της Νατάσας Θεοδωρίδου, «Ο Χάρτης», τον Μάιο του 2023
Ο ίδιος δε συμμετείχε απλά, αλλά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, με την εμφάνισή του να αποτελεί έκπληξη και να συζητιέται έντονα, αφήνοντας άκρως θετικές εντυπώσεις.
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