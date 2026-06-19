Σίσσυ Χρηστίδου: Η θεραπεία που κάνει για λαμπερή επιδερμίδα!

Η φωτογραφία στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.06.26 , 10:54 Λένα Ζευγαρά: «Οι φιλίες είναι δυσεύρετες. Έχω συναντήσει φίλους φίδια»
19.06.26 , 10:44 Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
19.06.26 , 10:25 Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο μάθημα των Γερμανικών
19.06.26 , 10:16 Ελληνίδου: «Δε θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, όχι γυναίκα»
19.06.26 , 10:08 Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα «Smart Forest Ρόδος»
19.06.26 , 10:00 Idra Kayne – Θοδωρής Οικονόμου, “BLUE” στον Κήπο του Μεγάρου
19.06.26 , 09:42 Καιρός: Μελτέμια τις επόμενες ημέρες - «Καμπανάκι» για πυρκαγιές
19.06.26 , 09:35 «MANOLIS: καρδιά σε τέσσερις χορδές» - Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.06.26 , 09:27 Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
19.06.26 , 09:05 Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
19.06.26 , 09:05 VW T-Roc: Τα προσόντα που συνοδεύονται με 10 χρόνια εγγύηση
19.06.26 , 09:03 Αντώνης Ρέμος: Η καταγωγή, το πραγματικό επώνυμο κι ο έρωτας για την Υβόννη
19.06.26 , 09:02 Σε δίμηνη αργία ο δήμαρχος Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ
19.06.26 , 08:47 Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιαγιά της, με αφορμή τον γάμο της
19.06.26 , 08:36 Στον «αέρα» η συμφωνία HΠΑ - Ιράν: Ακυρώνονται οι συνομιλίες στην Ελβετία
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του Μαρία Σκοπελίτου
Ενεργοποίησε τον μεταβολισμό σου, με αυτό το πρωινό workout
MasterChef: Ποιος πήρε το δευτέρο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό;
Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Ανατροπή με τα εργαστηριακά ευρήματα
Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!
Αγγλία: Άνδρας έριξε 3χρονο αγοράκι σε κλουβί με κροκόδειλους!
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
MasterChef: Ο Χρήστος τραβούσε τον Γιώργο με το ζόρι για να αποχωρήσουν
Νεκρό 14χρονο αγόρι σε αγώνα ποδοσφαίρου - Τον χτύπησε μπάλα στο στήθος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράζεται τα μυστικά ομορφιάς της μέσω Instagram, αποκαλύπτοντας τη νέα της θεραπεία με εξωσώματα και Dermapen.
  • Η θεραπεία αυτή προσφέρει άμεση λάμψη, βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας και ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου.
  • Οι θεραπείες με εξωσώματα μειώνουν λεπτές γραμμές και ρυτίδες, ενώ βοηθούν στη βελτίωση ουλών και σημαδιών ακμής.
  • Η φιλοσοφία 'less is more' κυριαρχεί, με έμφαση σε φυσικά και υγιή αποτελέσματα.
  • Η βιοδιέγερση είναι η κυρίαρχη τάση στον κόσμο της ομορφιάς, με πολλές γυναίκες να την επιλέγουν.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξέρει καλά ότι η πραγματική λάμψη ξεκινά από την υγιή επιδερμίδα. Γι’ αυτό και δεν διστάζει να μοιράζεται με τους followers της τα beauty μυστικά που επιλέγει για να διατηρεί το πρόσωπό της φρέσκο, φωτεινό και ξεκούραστο.

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόγκα, ευεξία και η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού

Αυτή τη φορά, η αγαπημένη παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το νέο της skincare ραντεβού επιλέγοντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες θεραπείες αναζωογόνησης της στιγμής... εξωσώματα σε συνδυασμό με Dermapen.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η θεραπεία που κάνει για λαμπερή επιδερμίδα!

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, τη βλέπουμε χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με φυσική διάθεση και απόλυτη αυτοπεποίθηση, την ώρα της εφαρμογής της θεραπείας. Η καθαρή και λαμπερή όψη της επιδερμίδας της επιβεβαιώνει πως η σωστή φροντίδα μπορεί να κάνει τη διαφορά, ακόμη και χωρίς φίλτρα.

Χρηστίδου: «Από μένα ψωνίζει ο Λιάγκας» - Η σπόντα για τους συνεργάτες!

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Σίσσυ Χρηστίδου δείχνει την αγάπη της για τις σύγχρονες θεραπείες αισθητικής που ενισχύουν τη φυσική ανανέωση του δέρματος. Αντίθετα, φαίνεται να ακολουθεί τη νέα φιλοσοφία ομορφιάς που έχει κατακτήσει τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο: less is more και αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, υγιές και ανεπιτήδευτο.

Και αν υπάρχει μία τάση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο της ομορφιάς, αυτή είναι η βιοδιέγερση. Θεραπείες που ενεργοποιούν τους φυσικούς μηχανισμούς ανανέωσης της επιδερμίδας βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών όσων αναζητούν μια πιο φρέσκια και νεανική εικόνα, χωρίς υπερβολές.

Γιατί οι θεραπείες με εξωσώματα έχουν γίνει τόσο δημοφιλείς;

Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες τις εντάσσουν στη beauty agenda τους. Τα οφέλη τους είναι πολλαπλά:

• Χαρίζουν άμεση λάμψη και πιο λεία υφή στην επιδερμίδα, προσφέροντας ένα πιο φωτεινό και ξεκούραστο αποτέλεσμα.

• Ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της σφριγηλότητας και της ελαστικότητας του δέρματος.

• Μειώνουν την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων με φυσικό τρόπο.

• Βοηθούν στη σταδιακή βελτίωση ουλών και σημαδιών ακμής.

• Συμβάλλουν στη μείωση της όψης των πόρων και στη δημιουργία πιο ομοιόμορφης υφής.

• Υποστηρίζουν την αναδόμηση και την ταχύτερη αποκατάσταση της επιδερμίδας μετά το microneedling.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους, ωστόσο, παραμένει το φυσικό αποτέλεσμα που προσφέρουν.

 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
BEAUTY TIPS
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top