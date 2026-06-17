Με ποιο τρόπο κατάφερε να χάσει 11 ολόκληρα κιλά αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Χριστίνα Παππά, η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της σε βιντεοταινίες όπως «Ο σοφέρ και το μανούλι», «Το λύκειο με τις τρελές» , «Παλικάρι στα θρανία», «Τα Δίδυμα» και άλλες πολλές.

Η ηθοποιός Χριστίνα Παππά/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η ηθοποιός, δήλωσε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα “Το πρω1νό” πως κατέβηκε δύο νούμερα όχι μόνο με τη σωστή διατροφή αλλά και λόγω των ενέσεων που έκανε.

«Έχασα 11 κιλά. Τρία νούμερα κατέβηκα. Η αλήθεια είναι βοηθήθηκα. Έκανα ενεσούλα για 2 μήνες και μετά έκανα διατροφή. Δηλαδή τώρα πια προσέχω. Έκανα μόνο πολύ λίγο ενέσιμα, μετά έκανα διατροφή και τώρα το Πάσχα που νήστευα 50 μέρες και έτρωγα πολύ ψωμί. Ούτε τυρί ούτε αυγά ούτε τίποτα. Δεν τα έχασα όλα με την ένεση. Έκανα διατροφή μετά, απλά έκλεισε λίγο το στομάχι μου. Βοηθήθηκα για αυτό, διότι εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και τα ψωμιά. Τρελαίνομαι! Δηλαδή το βράδυ παλιά που πήγαινα σπίτι και έτρωγα τις σοκολάτες και τα κέικ, τώρα τα έκοψα», ανέφερε.

Η Χριστίνα που πριν από τέσσερα χρόνια έγινε γιαγιά, αποκάλυψε πως δεν θα ξαναπαντρευόταν.

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ! Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δε ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση… ή θέλει πολύ σεξ, ή δε θέλει πολύ σεξ. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μ’ αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις» τόνισε.