Eλληνίδα ηθοποιός: «Έχασα 11 κιλά, έκανα ενεσούλες»

Θα ξαναπαντρευόταν η ηθοποιός;

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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Παππά αποκάλυψε ότι έχασε 11 κιλά μέσω διατροφής και ενέσεων.
  • Κατέβηκε δύο νούμερα ρούχων και ανέφερε ότι οι ενέσεις βοήθησαν να κλείσει το στομάχι της.
  • Ακολούθησε αυστηρή διατροφή, αποφεύγοντας γλυκά και ψωμιά, ειδικά κατά την νηστεία του Πάσχα.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ξαναπαντρευτεί και δεν ενδιαφέρεται για σεξ.
  • Αναφέρθηκε στην αλλαγή των επιθυμιών των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση.

Με ποιο τρόπο κατάφερε να χάσει 11 ολόκληρα κιλά αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Χριστίνα Παππά, η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της σε βιντεοταινίες όπως «Ο σοφέρ και το μανούλι», «Το λύκειο με τις τρελές» , «Παλικάρι στα θρανία», «Τα Δίδυμα» και άλλες πολλές. 

Eλληνίδα ηθοποιός: «Έχασα 11 κιλά, έκανα ενεσούλες»

Η ηθοποιός Χριστίνα Παππά/ φωτογραφία από NDP,  / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Χριστίνα Παππά: Βόλτα στα μαγαζιά με την Άννα Μπεζάν και την εγγονή της

Η ηθοποιός, δήλωσε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα “Το πρω1νό” πως κατέβηκε δύο νούμερα όχι μόνο με τη σωστή διατροφή αλλά και λόγω των ενέσεων που έκανε. 

«Έχασα 11 κιλά. Τρία νούμερα κατέβηκα. Η αλήθεια είναι βοηθήθηκα. Έκανα ενεσούλα για 2 μήνες και μετά έκανα διατροφή. Δηλαδή τώρα πια προσέχω. Έκανα μόνο πολύ λίγο ενέσιμα, μετά έκανα διατροφή και τώρα το Πάσχα που νήστευα 50 μέρες και έτρωγα πολύ ψωμί. Ούτε τυρί ούτε αυγά ούτε τίποτα. Δεν τα έχασα όλα με την ένεση. Έκανα διατροφή μετά, απλά έκλεισε λίγο το στομάχι μου. Βοηθήθηκα για αυτό, διότι εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και τα ψωμιά. Τρελαίνομαι! Δηλαδή το βράδυ παλιά που πήγαινα σπίτι και έτρωγα τις σοκολάτες και τα κέικ, τώρα τα έκοψα», ανέφερε.

Πάππα: «Παρακαλούσα τον Θεό να βοηθήσει την εγγονή μου»

Η Χριστίνα που πριν από τέσσερα χρόνια έγινε γιαγιά, αποκάλυψε πως δεν θα ξαναπαντρευόταν. 

«Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, όχι, κάθετα, όχι. Το σεξ ξέχασέ το. Δεν θέλω σεξ! Είναι γυναίκες, σε μια περίοδο… που εγώ δε ντρέπομαι να το πω, είναι ένα πράγμα το οποίο οι γυναίκες πρέπει να το λέμε. Όταν μία γυναίκα μπει σε εμμηνόπαυση… ή θέλει πολύ σεξ, ή δε θέλει πολύ σεξ. Εγώ λοιπόν ανήκω στην κατηγορία που δεν θέλω καθόλου. Είμαι της παρέας, μ’ αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ, είμαι της συντροφικότητας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, και νομίζω ότι κάθε δεκαετία που αλλάζει 30, 40, 50, γίνονται και διαφορετικά πράγματα στη ζωή μας, διαφορετικές σκέψεις» τόνισε. 

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