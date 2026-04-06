"Το πρόβλημα υγείας της εγγονής μου ήταν σοβαρό" ανέφερε

06.04.26 , 10:00 Πάππα: «Παρακαλούσα τον Θεό να βοηθήσει την εγγονή μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της πέρασε η Χριστίνα Παππά πριν από τρεισήμισι  χρόνια όταν γεννήθηκε η μονάκριβη εγγονή της- κόρη του γιου της Δημήτρη Παππά.

Όπως είπε η ίδια, όταν οι γιατροί τους ενημέρωσαν πως η μικρούλα έχει ένα θέμα υγείας, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της καθώς, όπως παραδέχτηκε ήταν σοβαρό. Η μικρούλα είχε νεογνικό παροδικό διαβήτη. 

«Ήταν στην οικογένεια, πολύ σοβαρό. Αφορούσε την εγγονή μου. Δεν θέλω καν να το συζητάω γιατί ξεπεράστηκε το πρόβλημα και είναι όλα καλά. Απλά θυμάμαι ότι πριν κοιμηθώ έκανα την προσευχή μου. Έλεγα "Χριστέ μου, έχεις κάνει τόσα θαύματα, σε παρακαλώ πολύ βοήθησε αυτό το νεογνό". Την άλλη μέρα, ξυπνάω, ανοίγω τα μάτια μου και με παίρνει η νύφη μου και μου λέει "Είναι παροδικό, δεν είναι κάτι μόνιμο"» τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή "Ζω καλά". 

Δημήτρης Παππάς, Χριστίνα Παππά, Άννα Μπεζάν/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Nίκος Ζότος 

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε πως επειδή πιστεύει πολύ στον Θεό είχε κάνει τάμα στον Άγιο Ραφαήλ στη Μυτιλήνη για την ανάρρωση του παιδιού.

Η ίδια στάθηκε δίπλα στον μοναχογιο της Δημήτρη και τη νύφη της Άννα Μπεζάν, ακόμα και τώρα, που ξεπεράστηκε το πρόβλημα συνεχίζει κάθε βράδυ να προσεύχεται στον Θεό.

Όταν κάνω την προσευχή μου και μπαίνω σε μία εκκλησία, παίρνω τρομερή δύναμη. Και σε πολλές άσχημες στιγμές της ζωής μου, πάντα όταν ζητάω από τον Θεό και την Παναγία, μου έρχονται καλά πράγματα. Πιστεύω απόλυτα. Με ηρεμεί» ανέφερε η Χριστίνα Παππά. 

