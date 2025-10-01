Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι

Η Δούκισσα Νομικού βρίσκεται στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας ως ambassador γνωστής εταιρίας προϊόντων ομορφιάς.

Η παρουσία της στην καρδιά της μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας της έδωσε την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές στιγμές, να κλέψει τις εντυπώσεις περπατώντας στην πασαρέλα, αλλά και να συναντήσει παγκόσμιους σταρ.

Μία από αυτές ήταν η Έλεν Μίρεν. Η Δούκισσα είχε την ευκαιρία να καθίσει δίπλα της, να μιλήσουν, να γελάσουν και να ανταλλάξουν σκέψεις για τη ζωή, την καριέρα και τις εμπειρίες τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρώην Σταρ Ελλάς έγραψε: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Καθισμένη δίπλα στη θρυλική Έλεν Μίρεν -μιλήσαμε, γελάσαμε και ανακάλυψα μια γυναίκα που είναι ταυτόχρονα εμβληματική και δυνατή, αλλά και τόσο βαθιά καλή και υπέροχα αυθεντική. Μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα- ατέλειωτα ευγνώμων».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού