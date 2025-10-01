Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι

Ενθουσιασμένη η Ελληνίδα καλλονή με τη συνάντηση αυτή

01.10.25 , 20:40 Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι
Δείτε βίντεο που πόσταρε η Δούκισσα Νομικού με την Έλεν Μίρεν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δούκισσα Νομικού βρίσκεται στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας ως ambassador γνωστής εταιρίας προϊόντων ομορφιάς. 

Δούκισσα Νομικού: Γενέθλια για τη μικρή Αναστασία - Η εντυπωσιακή τούρτα

Η παρουσία της στην καρδιά της μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας της έδωσε την ευκαιρία να ζήσει μοναδικές στιγμές, να κλέψει τις εντυπώσεις περπατώντας στην πασαρέλα, αλλά και να συναντήσει παγκόσμιους σταρ. 

Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι

Μία από αυτές ήταν η Έλεν Μίρεν. Η Δούκισσα είχε την ευκαιρία να καθίσει δίπλα της, να μιλήσουν, να γελάσουν και να ανταλλάξουν σκέψεις για τη ζωή, την καριέρα και τις εμπειρίες τους. 

Πώς να υιοθετήσεις το office look της Δούκισσας Νομικού

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρώην Σταρ Ελλάς έγραψε: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Καθισμένη δίπλα στη θρυλική Έλεν Μίρεν -μιλήσαμε, γελάσαμε και ανακάλυψα μια γυναίκα που είναι ταυτόχρονα εμβληματική και δυνατή, αλλά και τόσο βαθιά καλή και υπέροχα αυθεντική. Μια ανάμνηση που θα κρατήσω για πάντα- ατέλειωτα ευγνώμων».

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού

