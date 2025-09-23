Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου

O Γιώργος Κωνσταντίνου μετρά πάνω από 65 χρόνια πορείας στο θέατρο και τον κινηματογράφο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ακόμα και στις νέες γενιές. Οι ρόλοι του έχουν μείνει αξέχαστοι, αν κι ο ίδιος έκανε μόνο 15 κινηματογραφικές ταινίες.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην πρεμιερα "Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην" στο θέατρο Αργώ, τον Οκτώβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η δε σκηνή με την περιγραφή του «προφιτερόλ» στην ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν και είναι από τις πιο αγαπημένες του τηλεοπτικού κοινού.

«Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου είναι το “προφιτερόλ” στο θέατρο. Εκείνο το βράδυ στο Ρεξ, με το που αρχίζω την περιγραφή, είναι κάτω 1.000 άτομα κι αρχίζει ο κόσμος να ουρλιάζει. Στο τέλος, που τελειώσαμε την παράσταση, ήμασταν 30 ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, έρχεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πιάνει από το χέρι και με πάει μπροστά. Έπεσε όλο το θέατρο», περιέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή Buongiorno. Το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο μετά τη θεατρική παράσταση.

Η περιγραφή του προφιτερόλ από τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που υποδυόταν στην ταινία τον «Γιάννη Λάβδα», ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. «Αυτό έγινε το 1962 – 1963, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή του Κουν», συμπλήρωσε.

«Το προφιτερόλ δεν ξεχνιέται ποτέ. Όπου πάω, ειδικά στα σούπερ μάρκετ, οι πωλήτριες μου λένε για το προφιτερόλ. Πενήντα χρόνια συνέχεια με το προφιτερόλ», περιέγραψε.

Για τον Γιώργο Κωνσταντίνο πάντως, ο αγαπημένος του κινηματογραφικός ρόλος είναι στην «Καλώς ήρθε το δολάριο». «Μ’ αρέσω πολύ σε αυτόν τον ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, χαρακτήρισε την πολυαγαπημένη ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» μια τέλεια ταινία που θα μπορούσε να είναι μία ιταλική ταινία στα μεγάλα στούντιο Cinecitta.

«Όταν με ειδοποίησαν για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να γίνει καλλιτεχνικός τόπος η οικία Κοκοβίκου, αισθάνθηκα ευγνώμων, που κάνουν σε μένα και τη Μάρω Κοντού μεγάλη τιμή. Δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν», είπε για το σπίτι στην Πλάκα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εξωτερικά γυρίσματα.

Η «οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα, από την ταινία "η δέ γυνή να φοβείται τον άνδρα", θα μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο που θα προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - EUROKINISSI

«Οι 15 ταινίες που έκανα διαδόθηκαν τόσο πολύ και αγαπήθηκαν τόσο πολύ, που κατέληξα να αναγνωριστώ εν ζωή, γιατί συνήθως οι ζωγράφοι κτλ. πεθαίνουν και μετά αναγνωρίζονται», επισήμανε ο ηθοποιός.

Σημειώνεται πως, ο 90χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε τηλεοπτικά την περασμένη σεζόν ως guest, υποδυόμενος τον παιδίατρο στη σειρά Έχω παιδιά. Το καλοκαίρι πραγματοποίησε περιοδεία με την παράσταση «Εκείνος κι εκείνος», η οποία τον χειμώνα θα παρουσιάζεται στο θέατρο Αργώ.