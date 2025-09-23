Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου

«Δεν ξεχνιέται ποτέ, 50 χρόνια μετά... όπου πάω μου λένε για το προφιτερόλ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 15:54 Γιατρός Κατασκήνωσης: Συγκλονίζει Η Μητέρα Του 11χρονου
23.09.25 , 15:48 Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
23.09.25 , 15:48 Σπάρταθλον: Δρομέας Τρέχει Για Άτομα Με Πολλαπλή Σκλήρυνση
23.09.25 , 15:46 Κορυφαίοι Έλληνες δρομείς στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
23.09.25 , 15:26 Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας
23.09.25 , 15:22 Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου
23.09.25 , 15:22 Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
23.09.25 , 15:08 H Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας
23.09.25 , 14:45 Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά
23.09.25 , 14:36 Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά
23.09.25 , 14:34 Λένα Παπαληγούρα: Θα υποδυθεί την Πισπιρίγκου;
23.09.25 , 14:30 Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
23.09.25 , 14:11 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Ξέρω τον πατέρα των παιδιών της. Είναι παντρεμένος»
23.09.25 , 14:05 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Με ανδρόγυνο look στο Ηρώδειο
23.09.25 , 14:02 H Αντίθεση Ήλιου- Ποσειδώνα φέρνει απογοητεύσεις
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες
Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Κωνσταντίνου: Δείτε τη συνέντευξη του δημοφιλούς ηθοποιού στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

O Γιώργος Κωνσταντίνου μετρά πάνω από 65 χρόνια πορείας στο θέατρο και τον κινηματογράφο και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ακόμα και στις νέες γενιές. Οι ρόλοι του έχουν μείνει αξέχαστοι, αν κι ο ίδιος έκανε μόνο 15 κινηματογραφικές ταινίες.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην πρεμιερα "Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην" στο θέατρο Αργώ, τον Οκτώβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην πρεμιερα "Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην" στο θέατρο Αργώ, τον Οκτώβριο του 2024/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η δε σκηνή με την περιγραφή του «προφιτερόλ» στην ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν και είναι από τις πιο αγαπημένες του τηλεοπτικού κοινού. 

Γιώργος Κωνσταντίνου: Ο τζόγος, η σχέση με τα παιδιά του και οι έρωτες

«Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου είναι το “προφιτερόλ” στο θέατρο. Εκείνο το βράδυ στο Ρεξ, με το που αρχίζω την περιγραφή, είναι κάτω 1.000 άτομα κι αρχίζει ο κόσμος να ουρλιάζει. Στο τέλος, που τελειώσαμε την παράσταση, ήμασταν 30 ηθοποιοί πάνω στη σκηνή, έρχεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πιάνει από το χέρι και με πάει μπροστά. Έπεσε όλο το θέατρο», περιέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή Buongiorno. Το έργο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο μετά τη θεατρική παράσταση. 

Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου

Η περιγραφή του προφιτερόλ από τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που υποδυόταν στην ταινία τον «Γιάννη Λάβδα», ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. «Αυτό έγινε το 1962 – 1963, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή του Κουν», συμπλήρωσε.

«Το προφιτερόλ δεν ξεχνιέται ποτέ. Όπου πάω, ειδικά στα σούπερ μάρκετ, οι πωλήτριες μου λένε για το προφιτερόλ. Πενήντα χρόνια συνέχεια με το προφιτερόλ», περιέγραψε.

Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου

Για τον Γιώργο Κωνσταντίνο πάντως, ο αγαπημένος του κινηματογραφικός ρόλος είναι στην «Καλώς ήρθε το δολάριο». «Μ’ αρέσω πολύ σε αυτόν τον ρόλο», είπε χαρακτηριστικά. 

Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου

Τέλος, χαρακτήρισε την πολυαγαπημένη ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» μια τέλεια ταινία που θα μπορούσε να είναι μία ιταλική ταινία στα μεγάλα στούντιο Cinecitta.

Μάρω Κοντού – Γιώργος Κωνσταντίνου: Και πάλι μαζί το ζεύγος «Κοκοβίκου»

«Όταν με ειδοποίησαν για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να γίνει καλλιτεχνικός τόπος η οικία Κοκοβίκου, αισθάνθηκα ευγνώμων, που κάνουν σε μένα και τη Μάρω Κοντού μεγάλη τιμή. Δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν», είπε για το σπίτι στην Πλάκα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εξωτερικά γυρίσματα. 

Η «οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα, από την ταινία "η δέ γυνή να φοβείται τον άνδρα", θα μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο που θα προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η «οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα, από την ταινία "η δέ γυνή να φοβείται τον άνδρα", θα μετατραπεί σε πολιτιστικό χώρο που θα προβάλλονται ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - EUROKINISSI

«Οι 15 ταινίες που έκανα διαδόθηκαν τόσο πολύ και αγαπήθηκαν τόσο πολύ, που κατέληξα να αναγνωριστώ εν ζωή, γιατί συνήθως οι ζωγράφοι κτλ. πεθαίνουν και μετά αναγνωρίζονται», επισήμανε ο ηθοποιός. 

Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου

Σημειώνεται πως, ο 90χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε τηλεοπτικά την περασμένη σεζόν ως guest, υποδυόμενος τον παιδίατρο στη σειρά Έχω παιδιά. Το καλοκαίρι πραγματοποίησε περιοδεία με την παράσταση «Εκείνος κι εκείνος», η οποία τον χειμώνα θα παρουσιάζεται στο θέατρο Αργώ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 |
ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ
 |
ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ ΘΡΑΝΙΟ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top