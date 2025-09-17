Παντρεύεται η Μαίρη Μηλιαρέση - H πρόταση γάμου και η «δαχτυλιδάρα»

Η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία υπέγραψε με τον σύντροφό της σύμφωνο συμβίωσης το περασμένο καλοκαίρι, ετοιμάζεται να παντρευτεί με πολιτικό γάμο.

«Στις ηλικίες που είμαστε τώρα αυτά τα πράγματα γίνονται γρήγορα. Δηλαδή δεν περιμένεις να περάσουν πέντε χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια. Σ' αρέσει, σου κάνει, περνάς καλά, είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος… προχωράς στο επόμενο βήμα», είπε η πρώην παρουσιάστρια και νυν δημοτική σύμβουλος στον δήμο Γλυφάδας.

Η σχέση τους μετρά δύο χρόνια. «Σκεφτόμαστε να κάνουμε και άλλο βήμα και... το πιθανόν να γίνει και σύντομα. Εγώ τον αγαπώ τον θρησκευτικό, αλλά σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα πολιτικό λόγω του Δήμου, λόγω των συνεργατών μου. Είμαι 10 χρόνια στον Δήμο», πρόσθεσε.

Μαίρη Μηλιαρέση: Πώς έγινε η πρόταση γάμου

«Όταν μου έκανε την πρόταση, είχαμε πάει να φάμε σε ένα μαγαζάκι στη Γλυφάδα, αγαπημένο, και στα καλά καθούμενα εκεί που μιλούσαμε και τρώγαμε, σκύβει και μου λέει: "Θες να με παντρευτείς;"», περιέγραψε η Μαίρη Μηλιαρέση, σημειώνοντας πως της χάρισε «δαχτυλιδάρα».

Στη συνέχεια, έκανε τατουάζ στο δάχτυλο του χεριού της που φορά το δαχτυλίδι, ένα Λ και δύο τελίτσες που είναι σαν τοξάκι που δείχνει το δαχτυλίδι.

Η Μαίρη Μηλιαρέση δεν έχει πει πολλά για τον μέλλοντα σύζυγό της. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεν ανήκει στον χώρο της showbiz. Έχει κάνει έναν γάμο, το 1996, με τον Κώστα Λαζαράκη, με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη. Η Σοφίνα είναι σήμερα 28 ετών. Το ζευγάρι χώρισε τρία χρόνια μετά τον γάμο του.