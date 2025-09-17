Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»

Όσα εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στην εκπομπή Super Κατερίνα

Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιώργος Παράσχος έχει μιλήσει ανοιχτά για την περιπέτειά του με τον καρκίνο, την οποία αντιμετωπίζει με γενναιότητα, με τη στάση του να αποτελεί παράδειγμα.

Γιώργος Παράσχος: «Η χημειοθεραπεία δεν είχε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε»

Σε συνέντευξή του στη «Super Κατερίνα» και στη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου ο ηθοποιός μίλησε για το πρόβλημα υγείας του, αποκαλύπτοντας πως η επάρατη νόσος «χτύπησε» και τη σύντροφό του. Μάλιστα πηγαίνουν μαζί στις χημειοθεραπείες, αντλώντας κουράγιο και δύναμη ο ένας από τον άλλον. Ενωμενοι δίνουν τη μάχη τους, ενώ προσπαθούν με το χιούμορ τους να ξορκίσουν την ασθένεια. 

Γιώργος Παράσχος: Η τρυφερή φωτογραφία με τη μοναχοκόρη του, Αμαλία

Γιώργος Παράσχος: Ο καρκίνος «χτύπησε» και τη σύντροφό του - «Ήταν ένα σοκ»

«Μέρα με την ημέρα είμαι καλύτερα. Κατάφερα σε μεγάλο ποσοστό να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, να αλλάξω τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα, το πώς αντιδρώ σε κάποια άλλα και λειτούργησε πάρα πολύ ωραία. Προσπαθώ να συμβουλέψω τους γύρω μου να κάνουν το ίδιο. Ακόμα έχω το πρόβλημα υγείας, ακόμα το πολεμάμε και όσο πάει και μειώνεται.

Κάποια στιγμή εγώ ήμουν σε μια πολύ περίεργη φάση της ζωής μου και έτυχε από κάποια εξωτερικά σημάδια να ψάξω να δω τι είναι και μέσα από αυτή την αναζήτηση, εντοπίσαμε ότι έχω καρκίνο. Για μένα, όπως έχω ξαναπεί, ο καρκίνος ήρθε για καλό. Μου έβγαλε απλά τη μάσκα και είδα καθαρά», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός. 

«Την πρώτη φορά που μου ανακοίνωσε ο γιατρός το πρόβλημα υγείας, δε θα πω ψέματα, οι σκέψεις μου ήταν η κόρη μου, η αδελφή μου, η μάνα μου…Κοιτούσα να βοηθήσω τον κόσμο πάρα πολύ και μέσα σε όλο αυτό, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω τον κόσμο διαπιστώνουμε ότι η σύντροφός μου έχει καρκίνο στο στήθος.

Εκεί ήταν μεγάλο σοκ…Τώρα είμαι σε ένα επίπεδο που είμαστε καλά, είναι όλα διαχειρίσιμα. Πηγαίνουμε για θεραπεία και γελάμε ακατάπαυστα κι εγώ και εκείνη. Οι γιατροί μου είπαν ότι συνεχίζω τη ζωή μου κανονικότατα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δε νιώθω τίποτα, ούτε πόνο, ούτε κόπωση. Είναι σαν να γεννήθηκα ξανά. Αν αλλάξει ο τρόπος σκέψης, αλλάζουν όλα», εξομολογήθηκε. 

Δεν φοβάμαι πια. Το λέω και το εννοώ. Να φοβάμαι τι; Τον θάνατο; Όχι. Την αποτυχία; Καλώς να έρθει..», αποκάλυψε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Παράσχος. 

 

