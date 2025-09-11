Γιώργος Παράσχος: «Η χημειοθεραπεία δεν είχε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε»

Ένα συγκλονιστικό παράδειγμα ψυχικής δύναμης αποτελεί ο Γιώργος Παράσχος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δίνει γενναία «μάχη» με διπλό καρκίνο.

Με ειλικρίνεια περιέγραψε πώς αντιμετώπισε την ασθένεια, τη σημασία της ψυχολογίας στη θεραπεία, αλλά και τις βαθιές αλλαγές που έφερε στη ζωή του αυτή η δύσκολη εμπειρία.



«Είχα δύο καρκίνους και βγήκα νικητής. Είμαι από τους τυχερούς»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή Power Talk, ότι ήρθε αντιμέτωπος με δύο μορφές καρκίνου, αλλά κατάφερε να σταθεί όρθιος χάρη στη στήριξη των ανθρώπων που τον αγαπούν: «Είμαι από τους τυχερούς. Αντιμετώπισα δύο καρκίνους και στάθηκα όρθιος. Είχα ανθρώπους στο πλευρό μου πρώτα απ’ όλα την αδελφή μου, που ήταν σαν στρατηγός σε αυτή τη μάχη. Τη μητέρα μου, την πρώην γυναίκα μου, τη σύντροφό μου, φίλους από το χωριό και την Αθήνα. Με αγκάλιασαν και με στήριξαν, και κατάλαβα ότι δεν είμαι μόνος».

«Η χημειοθεραπεία δεν πήγε όπως περιμέναμε, αλλά δεν το βάζουμε κάτω»

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε για τις προκλήσεις της θεραπείας, αλλά και τη δύναμη που του έδωσε η πίστη και η θετική σκέψη: «Ένα χρόνο μετά, η χημειοθεραπεία δεν είχε το αποτέλεσμα που ελπίζαμε. Αλλά ο γιατρός μου δε με άφησε να χάσω το κουράγιο μου. Μου είπε ότι υπάρχουν κι άλλες θεραπείες, κι έτσι ξεκινήσαμε ένα νέο φαρμακευτικό σχήμα με χάπι».

Η τιμή του πολλαπλού μυελώματος κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο ήταν πολύ υψηλή. Μετά τη χημειοθεραπεία, μειώθηκε σημαντικά, αλλά όχι στο επιθυμητό επίπεδο.

«Ελπίζω να το μηδενίσουμε εντελώς. Ξέρουμε πως μπορεί να υποτροπιάσει σε 2-3 χρόνια, αλλά έχουμε πίστη», είπε.

«Ο καρκίνος με άλλαξε ριζικά κατά 99,9%»

Μέσα από τη μάχη του, ο ηθοποιός ανακάλυψε ξανά τον εαυτό του και επαναπροσδιόρισε τις αξίες του.

«Αυτή η περιπέτεια μου άλλαξε τη ζωή κατά 99,9%. Μου έβγαλε τα παλιά γυαλιά που φορούσα, τράβηξε το σεντόνι από μπροστά μου, και είδα καθαρά. Κατάλαβα τι σημαίνει άγχος και τι σημαίνει να έχεις ψυχική ηρεμία. Έμαθα να αναγνωρίζω το στρες και να το κρατάω μακριά», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος, με ωριμότητα και ενσυναίσθηση, δήλωσε ότι προσπαθεί να βοηθά όσους βλέπει γύρω του να παλεύουν με το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας.

«Δε θέλω να φανώ υπερβολικός, αλλά θέλω να ζω με αγάπη. Να προσφέρω βοήθεια, να χαρίζω ένα χαμόγελο, μια καλημέρα. Πρέπει να σταματήσει το "εγώ" και να αρχίσει το "εμείς"».

«Η κόρη μου ήταν το πρώτο άτομο που σκέφτηκα όταν έμαθα για τον καρκίνο»

Με έντονη συγκίνηση, ο Γιώργος Παράσχος μίλησε για την κόρη του, τονίζοντας πως ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του ήρθε στο μυαλό τη στιγμή της διάγνωσης.

«Τρελαίνομαι για την κόρη μου. Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο, η πρώτη σκέψη μου ήταν εκείνη. Ήθελα να είμαι καλά για να τη δω να μεγαλώνει και να είναι ευτυχισμένη».