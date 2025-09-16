Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η ζωή, τα Όσκαρ και οι ρόλοι που τον «σημάδεψαν»

Ένας από τους τελευταίους θρύλους του αμερικανικού σινεμά, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Όπως έγινε γνωστό, ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης, πέθανε «γαλήνια» στον ύπνο του στο σπίτι του στη Γιούτα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς το 2020 / AP Images (Charles Sykes)

Η καριέρα και οι ρόλοι που «σημάδεψαν» τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Ο πατέρας του εργαζόταν ως λογιστής και η μητέρα του ασχολιόταν με το νοικοκυριό.

Το 1955 κι ενώ είχε αποφοιτήσει από το γυμνάσιο του Βαν Νάις της Καλιφόρνια, μαθαίνει για τον θάνατο της μητέρας του, με αποτέλεσμα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Ύστερα από χρόνια σπουδών τέχνης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, γράφτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών και το 1959 έκανε το το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στην παράσταση «Tall Story» (1959).

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 έπαιξε σε επεισόδια των τηλεοπτικών σειρών «Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ παρουσιάζει» («Alfred Hitchcock Presents»), «Η Ζώνη του Λυκόφωτος» («The Twilight Zone») και «Route 66».

Το 1963 ήρθε η πρώτη μεγάλη αναγνώριση με τον ίδιο να θριαμβεύει ως πρατωνιστής στο θεατρικό έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο πάρκο» («Barefoot in the Park»).

Την ίδια περίοδο έκανε και την εμφάνιση του στον κινηματογράφο, όπου ξεχώρισε για την ταινία «Η Καταδίωξη» («The Chase», 1966) σε σκηνοθεσία Άρθουρ Πεν, αλλά και τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της θεατρικής του επιτυχίας, «Ξυπόλητοι στο πάρκο» (1967).

Σταθμός στην καριέρα του ήταν ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο κωμικό γουέστερν του Τζορτζ Ρόι Χιλ «Οι δύο ληστές» («Butch Cassidy and the Sundance Kid», 1969), δίπλα στον Πολ Νιούμαν. Η ταινία ήταν η πιο κερδοφόρα εκείνης της χρονιάς, βάζοντας τον Ρέντφορντ στην κατηγορία με τα πιο δημοφιλή αστέρια του Χόλιγουντ.

Το 1973 πρωταγωνίστησε με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ στο ρομαντικό δράμα «Τα καλύτερά μας χρόνια» («The Way We Were»). Την ίδια χρονιά ξανασυναντήθηκε με τον Πολ Νιούμαν στην κλασική κωμωδία «Το Κεντρί» («The Sting»), που του χάρισε τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ ως ηθοποιός.

Ο Ρέντφορντ ήταν επίσης μέλος του καστ του κλασικού πολιτικού δράματος «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» («All the President’s Men», 1976). Η ταινία αναφέρεται στο σκάνδαλο Γουοτεργκέιτ, που συνέβαλε καθοριστικά στην αποκαθήλωση του αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Ο καταξιωμένος ηθοποιός υποδυόταν έναν από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας «Γουάσινγκτον Ποστ». που ξεσκέπασαν το σκάνδαλο που συντάραξε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Σκηνοθετική καριέρα

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνοθέτης το 1980 με το οικογενειακό δράμα «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» («Ordinary People»), το οποίο κέρδισε τέσσερα Όσκαρ και ο ίδιος το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Παράλληλα ίδρυσε το Ινστιτούτο Σάντανς στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε νέους καλλιτέχνες και κάθε καλοκαίρι είναι χορηγός του ομώνυμου κινηματογραφικού φεστιβάλ.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ανά χείρας / Φωτογραφία αρχείου από AP

Άλλα δημιουργήματά του που απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές και θεωρούνται μικρά αριστουργήματα είναι οι ταινίες «Το ποτάμι κυλά ανάμεσά μας» («A River Runs Through It», 1992) και «Quiz Show» (1994).

Για το έργο και τη συνεισφορά του στην 7η Τέχνη τού απονεμήθηκε ένα τιμητικό Όσκαρ το 2002, ενώ για την ακτιβιστική του δράση τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016, από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Η προσωπική ζωή κι οι απώλειες που τον στιγμάτισαν

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Λόλα βαν Γουάγκενεν παντρεύτηκαν τον Αυγούστο του 1958 και χώρισαν έπειτα από 27 χρόνια, το 1985. Το 1959 το πρώτο τους παιδί ο Σκοτ Άντονι Ρέτφορντ έφυγε από αιφνίδιο βρεφικό θάνατο. «Ήμουν μόνο 21 ετών. Η γυναίκα μου ήταν 20», είχε εξομολογηθεί στο Esquire. Το τραγικό γεγονός στάθηκε αφορμή να στραφεί στην υποκριτική, όπου διοχέτευσε τον συναισθηματικό του κόμπο.

Το 2020 αποχαιρετούν και το τρίτο παιδί τους, τον 58χρονο τότε Τζέιμς Ρέντφορντ, ο οποίος έπασχε από καρκίνο του ήπατος.

Ο ωραίος ξανθός του παγκόσμιου κινηματογράφου ξαναπαντρεύτηκε με τη Ζιμπίλ Ζάγκρας. Το 2019 η γερμανίδα ζωγράφος συνόδευσε τον σύζυγό της στο Μονακό, όπου βραβεύτηκε σε φιλανθρωπική εκδήλωση.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορτν με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς / AP Photo (Christian Alminana)

