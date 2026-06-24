Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τη Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, και του Οσίου Ερρίκου της Ωξέρ.

O Ερρίκος ο Β΄, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν όντως ευσεβής και πιστός άνθρωπος και ιδιαιτέρως φιλομόναχος. Πολλά περιστατικά από τη βιογραφία του το επιβεβαιώνουν. 

Ο ιδιος έπεισε τον πάπα Βενέδικτο τον Η΄ να προσθέσει το φιλιόκβε στο Σύμβολο της Πίστεως. 

 

 

Η αγιοκατάταξη έγινε από τον Πάπα Ευγένιο τον Γ' στις 14/3/1145. Στη σχετική με τον Ερρίκο βιβλιογραφία υπάρχουν πηγές που αλλάζουν το έτος σε 1147,1146 κλπ.

Ο 'Οσιος Ερρίκος της Ωξέρ κοιμήθηκε το 881, εισήλθε στη μονή της Ωξέρ σε πολύ νεαρή ηλικία, έγραψε το βίο του μεγάλου Ιεράρχη Αγ. Γερμανού της Ωξέρ, μια συλλογή κηρυγμάτων και έργα με σταχυολογήματα από κλασσικούς συγγραφείς. Υπάρχει βιογραφία του στη λατινική στο Acta Sanctorum.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ερρίκος, Έρικ *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:03 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 48 λεπτά.

Σελήνη 9.7 ημερών

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