Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης, Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου.

Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.). Εντελώς διαφορετική από εκείνον, που ήταν τραχύς στα αισθήματα και φίλος της βίας και του αίματος, διακρινόταν για την ήρεμη ψυχική της διάθεση, την ευσπλαχνία και τη φιλάνθρωπη ζωή της. Και το θείο έλεος την καταξίωσε κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου να στραφεί προς τον αυτοκράτορα και να τον παρακαλέσει να διατάξει την παύση των μαρτυρικών βασανιστηρίων. Εκείνος διέταξε τη φυλάκισή της.

Στη φυλακή η Αγία πέρασε τη νύχτα με προσευχή. Γνώριζε ότι για τον σύζυγό της δεν υπήρχε έλεος ενώπιον του Θεού που ήταν δίκαιος κριτής, δεν ήθελε όμως να επιβαρυνθεί η ενοχή του για το έγκλημα με το δικό της φόνο, και δεήθηκε προς τον Ύψιστο να παραλάβει την ψυχή της από τη φυλακή εκείνη και να φανεί ευσπλαχνικός προς αυτή, για το ότι επί τόσο καιρό εκείνη παρακολουθούσε απαθής τους διωγμούς των Χριστιανών κοντά στο πλευρό του διώκτη αυτών.

Η δέησή της εισακούσθηκε. Δυο μέρες πριν από τη θανάτωση του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, το 303 μ.Χ., παρέδιδε την τελευταία της πνοή στη φυλακή. Το παράδειγμα της βασίλισσας ακολούθησαν και τρεις από τους ακολούθους της, ο Απολλώ, ο Ισαάκιος και ο Κοδράτος, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν έπειτα από διαταγή του Διοκλητιανού. Η Εκκλησία τιμώντας τη μνήμη τους συνεορτάζει μαζί της την ίδια ημέρα.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *

Ιανουάριος

Ιανός

Ιανή

Φαίστος

Φαιστή, Φαιστίνα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:41 και θα δύσει στις 20:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 25 λεπτά.

Σελήνη 4.4 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Δημιουργικότητας και Καινοτομίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Απριλίου και είναι η καταληκτήρια ημέρα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας (World Creativity and Innovation Day), που ξεκινά στις 15 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Ξεκίνησε το 2001, με πρωτοβουλία της Καναδής ψυχολόγου Μάρσι Σιγκάλ, για να υπενθυμίσει στους συμπατριώτες της πρώτα και στον υπόλοιπο κόσμο αργότερα την ικανότητα του ανθρώπου να σκέπτεται νέες ιδέες, να χρησιμοποιεί τη φαντασία του και να λαμβάνει αποφάσεις για ένα καλύτερο κόσμο.

Το 2017, υιοθετήθηκε από την γενική συνέλευση του ΟΗΕ και εντάχθηκε στο καλεντάρι των Παγκόσμιων Ημερών του διεθνούς οργανισμού.