Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων. Επίσης, σήμερα εορτάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή.

Οι 44 το σύνολο μάρτυρες της χριστιανικής πίστης μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό το 250 στην Καρθαγένη επί ηγεμόνος Φουρτουνιανού και αυτοκράτορος Δεκίου (249 - 251). Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 10 Απριλίου και στις 28 Οκτωβρίου.

Οι περισσότεροι από τους 39 μάρτυρες του τίτλου φέρουν αρχαιοελληνικά ονόματα.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα *

Αναξιμένης, Μένης

Δημοσθένης, Δήμος

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης*

Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς *

Επαμεινώνδας, Νώντας

Ετεοκλής

Ζήνων *

Ηρακλής

Ηρακλεία, Ηρακλίτσα

Ηφαιστίων

Θεμιστοκλής, Θέμης*

Θεμιστοκλεία, Θεμίστω *

Θεόφραστος

Θησέας, Θησεύς

Ισοκράτης

Μιλτιάδης, Μίλτος

Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης*

Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *

Όμηρος

Παρμενίων

Πελοπίδας

Περικλής

Πίνδαρος

Πολύβιος

Προμηθεύς

Σοφοκλής, Σοφόκλεια

Σωκράτης*

Σωκρατίνα, Σωκρατία *

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Θέος*

Τιμοθέη, Τιμοθέα, Τίμα, Τίμη, Θέα, Θέη *

Φιλοποίμην, Φίλης

Φωκίων, Φώκος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:56 και θα δύσει στις 19:56. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 59 λεπτά.

Σελήνη 21.4 ημερών