Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μάρτυρος Καλλιοπίου εν Πέργη, Μαρτύρων Ακυλίνας και Ρουφίνου και των συν αυτοίς διακοσίων. Επίσης, σήμερα, εορτάζεται η Μεγάλη Τρίτη.

Ο Άγιος Καλλιόπιος καταγόταν από την Πέργη της Παμφυλίας και έζησε στο χρόνια του μεγάλου διώκτου της Ορθοδοξίας Διοκλητιανού. Σε πολύ μικρή ηλικία έμεινε ορφανός από πατέρα η ενάρετη όμως μητέρα του Θεόκλεια τον μεγάλωσε και τον γαλούχησε με τα αθάνατα ρήματα της χριστιανικής πίστης. Έτσι στην περίοδο των διωγμών ο νεαρός Καλλιόπιος όχι μόνο δε φοβήθηκε αλλά αντιθέτως εμψύχωνε και παρηγορούσε τους ολιγόψυχους.

Όταν έφθασε στην περιοχή ο έπαρχος Μάξιμος και άρχισε να βασανίζει και να σκοτώνει πολλούς χριστιανούς ο Καλλιόπιος χωρίς κανένα δισταγμό αλλά με την τόλμη και παρρησία που τον διέκριναν παρουσιάσθηκε αυτοβούλως στον έπαρχο να τον προειδοποιήσει ότι θα λογοδοτήσει στο Θεό για τα εγκλήματά τα οποία διαπράττει εναντίον πιστών ανθρώπων. Έξαλλος ο έπαρχος διέταξε να τον συλλάβουν, να τον βασανίσουν και να τον κλείσουν στη φυλακή.

Όταν μετά από λίγες ημέρες τον οδήγησαν και πάλι μπροστά στον έπαρχο και ο Καλλιόπιος παρά τις κακουχίες και τα βασανιστήρια με στεντόρεια φωνή ομολόγησε με θάρρος την πίστη του ο έπαρχος διέταξε την θανάτωσή του. Μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο κατά σύμπτωση την Μεγάλη Παρασκευή και έλαβε κατ' αυτό το τρόπο το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου. Η δε μητέρα του Θεόκλεια - κατά την παράδοση - αφού αγκάλιασε το σώμα του γιου της, επί τόπου ξεψύχησε και αυτή.

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (World Health Day), η οποία επικεντρώνεται σε σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν όλο τον κόσμο.

Η 7η Απριλίου είναι η ημερομηνία «γέννησης» το 1948 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ενός εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ για θέματα δημόσιας υγείας.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας για το 2026 είναι: «Μαζί για την Υγεία. Με την επιστήμη (Together for health. Stand with science)». Η φετινή εκστρατεία δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων για την προστασία της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος, προωθώντας την προσέγγιση One Health (Ενιαία Υγεία). Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής υγείας και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων.

Σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων, όπως οι λοιμώδεις νόσοι, η μικροβιακή αντοχή και η ασφάλεια των τροφίμων, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην επιστήμη και η υιοθέτηση τεκμηριωμένων πολιτικών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα υγιέστερο μέλλον.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2026 καλεί όλους — πολίτες, επαγγελματίες υγείας και φορείς — να στηρίξουν την επιστήμη και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση, τη συνεργασία και την πρόληψη.