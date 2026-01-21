Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και Αγίου Πατρόκλου.

Ο Μάξιμος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 580 από πλούσια οικογένεια κι έλαβε αξιόλογη φιλοσοφική και θεολογική μόρφωση. Συνδέθηκε στενά με τον αυτοκράτορα Ηράκλειο (610-641), αλλά η φήμη που είχε αποκτήσει και η έντονη θεολογική του δράση ενόχλησαν το Παλάτι, που επιδίωκε ένα πολιτικό συμβιβασμό με τους αιρετικούς.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Με διαταγή του αυτοκράτορα Κώνστα Β’ (641-668), συνελήφθη από τον έξαρχο της Ιταλίας Θεοδόσιο και μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η άρνησή του να δεχθεί οποιαδήποτε υποχώρηση στην καταδίκη του Μονοθελητισμού και του Μονοενεργητισμού είχε ως συνέπεια την εξορία του στη Θράκη (655).

Σύμφωνα με τους συναξαριστές, κατά τη διάρκεια της εξορίας του συνέχισε να προκαλεί τις αρχές με το ορθόδοξο θεολογικό του πιστεύω, με συνέπεια να του κόψουν τη γλώσσα και το δεξί του χέρι. Ακολούθησε νέα εξορία του Μάξιμου στον Καύκασο, όπου πέθανε από τις κακουχίες το 662.

Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την εξέλιξη της ορθόδοξης θεολογίας, ενώ το μαχητικό του πνεύμα υπέρ της ορθόδοξης πίστης παραμένει λαμπρό υπόδειγμα στη συνείδηση της Εκκλησίας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αγνή, Αγνούλα

Ευγένιος, Ευγένης *

Μάξιμος*

Μάξιμη, Μάξιμα *

Νεόφυτος*

Νεοφυτία, Νεοφύτη *

Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής

Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:37 και θα δύσει στις 18:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 59 λεπτά.

Σελήνη 2.5 ημερών