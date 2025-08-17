Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Ο Θύρσος, ο Λεύκιος και ο Καλλίνικος (ή Κορωνάτος) έζησαν τον 3ο αιώνα. Κατάγονταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισάρεια. Ήταν γόνοι επιφανών οικογενειών και διήγαν ευσεβή και ταπεινό βίο. Μαρτύρησαν, όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε σκληρό διωγμό κατά των χριστιανών.

Χωρίς να φοβηθεί τις απειλές των ειδωλολατρών, ο Λεύκιος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στον έπαρχο Κουμβρίκιο, στον οποίο και ομολόγησε την πίστη του. Δεν δίστασε να ελέγξει τον έπαρχο, που προσπαθούσε με κάθε μέσο να περιορίσει τη διάδοση του χριστιανισμού. Ο Κουμβρίκιος εξοργίστηκε και διέταξε το βασανισμό του Λεύκιου. Αφού υπέστη φρικτά βασανιστήρια, ο Λεύκιος πέθανε με αποκεφαλισμό.

Η γενναία στάση του αγίου οδήγησε μπροστά στον ηγεμόνα και τον Θύρσο, ο οποίος ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Για την ομολογία του αυτή υπέστη φοβερά βασανιστήρια, γεγονός που οδήγησε στον χριστιανισμό και τον ειδωλολάτρη ιερέα Καλλίνικο. Οι δύο άνδρες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας*

Μύρα, Μίρκα *

Στράτος, Στράτων, Στράτης

Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:42 και θα δύσει στις 20:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 23.4 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία των φάρων και των υπόλοιπων ναυτικών βοηθημάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και η προβολή του έργου που επιτελούν οι φαροφύλακες, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Την ημέρα αυτή οι φάροι είναι ανοιχτοί για το κοινό, με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, που στοχεύουν και στην ανάδειξη τους ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας.