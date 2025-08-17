Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
17.08.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Αυγούστου
16.08.25 , 23:42 Αλάσκα: Έγγραφα για τη σύνοδο κορυφής βρέθηκαν σε... εκτυπωτή ξενοδοχείου!
16.08.25 , 23:19 Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης: Καταστηματάρχες υπό την ομηρία κακοποιών
16.08.25 , 23:11 Φωτιές: H Αχαΐα μετρά τις πληγές της - Στάχτη χιλιάδες ελαιόδενδρα
16.08.25 , 22:55 «Σκηνές» αντί για σπίτια για τους Παλαιστίνιους αμάχους της Γάζας
16.08.25 , 21:50 Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα
16.08.25 , 21:14 Route 360: Ανακαλύπτοντας μια φυλή ιθαγενών μέσα στην ζούγκλα!
16.08.25 , 21:02 Rout 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και την παρέα του
16.08.25 , 20:49 Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του
16.08.25 , 20:20 Route 360: Το Πλήρωμα γνωρίζει την πόλη του Παναμά
16.08.25 , 20:10 Ρόδος: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το κάθισμα που έσπασε στο «ταψί»
16.08.25 , 19:40 Το Route 360 περνάει μέσα από τη διώρυγα του Παναμά!
16.08.25 , 19:19 BMW Group: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων
16.08.25 , 19:14 Kρήτη: Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και τη μαχαίρωσε στο στήθος
16.08.25 , 18:08 Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα - Σώοι οι επιβάτες
Περισσότερα

VIDEOS

Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Ο Θύρσος, ο Λεύκιος και ο Καλλίνικος (ή Κορωνάτος) έζησαν τον 3ο αιώνα. Κατάγονταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισάρεια. Ήταν γόνοι επιφανών οικογενειών και διήγαν ευσεβή και ταπεινό βίο. Μαρτύρησαν, όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε σκληρό διωγμό κατά των χριστιανών.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Αυγούστου

Χωρίς να φοβηθεί τις απειλές των ειδωλολατρών, ο Λεύκιος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στον έπαρχο Κουμβρίκιο, στον οποίο και ομολόγησε την πίστη του. Δεν δίστασε να ελέγξει τον έπαρχο, που προσπαθούσε με κάθε μέσο να περιορίσει τη διάδοση του χριστιανισμού. Ο Κουμβρίκιος εξοργίστηκε και διέταξε το βασανισμό του Λεύκιου. Αφού υπέστη φρικτά βασανιστήρια, ο Λεύκιος πέθανε με αποκεφαλισμό.

Η γενναία στάση του αγίου οδήγησε μπροστά στον ηγεμόνα και τον Θύρσο, ο οποίος ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Για την ομολογία του αυτή υπέστη φοβερά βασανιστήρια, γεγονός που οδήγησε στον χριστιανισμό και τον ειδωλολάτρη ιερέα Καλλίνικο. Οι δύο άνδρες βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Λευκοθέα, Λευκοθέη
  • Μύρων, Μύρωνας*
  • Μύρα, Μίρκα *
  • Στράτος, Στράτων, Στράτης
  • Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:42 και θα δύσει στις 20:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 23.4 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία των φάρων και των υπόλοιπων ναυτικών βοηθημάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και η προβολή του έργου που επιτελούν οι φαροφύλακες, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Την ημέρα αυτή οι φάροι είναι ανοιχτοί για το κοινό, με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, που στοχεύουν και στην ανάδειξη τους ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top