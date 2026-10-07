Ποιοι έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα πριν από τον Μάρκο Ρούμπιο

Εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο όπου συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, εστιάζοντας στη δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία.
  • Η Πνύκα είναι ιστορικός χώρος που συνδέεται με την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και έχει φιλοξενήσει ομιλίες σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρόν.
  • Η επίσκεψη του Ρούμπιο περιλαμβάνει και συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Φλόριντα.
  • Η επιλογή της Πνύκας για την ομιλία του Ρούμπιο συμβολίζει τη σύνδεση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με την αμερικανική πολιτική σκέψη.
  • Ο Ρούμπιο θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του με ελληνικό δείπνο με θέα την Ακρόπολη.

Στην Πνύκα στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται το απόγευμα να εκφωνήσει ομιλία σε έναν από τους πιο συμβολικούς χώρους της Αθήνας.

Η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, αναμένεται να έχει ως βασικούς άξονες τη δημοκρατία, την ισότητα και την ελευθερία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα

Όπως είπε ο Διευθυντής Σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, στο μεσημεριανό δελτίο του σταθμού, η επιλογή της Πνύκας προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου. Πρόκειται για έναν χώρο που αποτελεί «το καλύτερο οικόπεδο» για μια ομιλία με θέμα τη δημοκρατία, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένος με την πολιτική ιστορία της αρχαίας Αθήνας.

Η Πνύκα του Περικλή, του Κλεισθένη και των μεγάλων ρητόρων

Η Πνύκα ήταν ο χώρος όπου συνερχόταν η Εκκλησία του Δήμου, ένας από τους βασικούς θεσμούς της αθηναϊκής δημοκρατίας. Εκεί οι πολίτες συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα σημαντικότερα ζητήματα της πόλης.

Ποιοι έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα πριν από τον Μάρκο Ρούμπιο

Η Πνύκα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού συνδέεται με την ελληνική Δημοκρατία

Με την Πνύκα συνδέεται έτσι η πολιτική ζωή κορυφαίων μορφών της αρχαίας Αθήνας. Ο Κλεισθένης συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις που έθεσαν τις βάσεις για την αθηναϊκή δημοκρατία, ενώ ο Περικλής υπήρξε μία από τις κυρίαρχες πολιτικές προσωπικότητες της κλασικής Αθήνας.

Στον χώρο της Πνύκας συνδέεται επίσης ο δημόσιος λόγος σημαντικών ρητόρων, όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης, ο Δημοσθένης και ο Αισχίνης.

Από τον Κολοκοτρώνη στον Μαλρό και τον Μακρόν

Η Πνύκα δεν έμεινε, όμως, συνδεδεμένη μόνο με την αρχαιότητα.

Το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφώνησε στην Πνύκα τον περίφημο λόγο του προς τους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου. Ο «Γέρος του Μοριά» μίλησε για την Επανάσταση, την ελευθερία και την πορεία του ελληνικού έθνους, αφήνοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αποτυπώματα της νεότερης ιστορίας του χώρου.

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αντρέ Μαλρό και ο Εμμανουέλ Μακρόν

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, είναι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αντρέ Μαλρό και ο Εμμανουέλ Μακρόν

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το 1959, στην Πνύκα μίλησε ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός Αντρέ Μαλρό, τότε υπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης του Σαρλ ντε Γκολ, σε μια εκδήλωση που συνδέθηκε με την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης.

Το 2017, το ίδιο βήμα επέλεξε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η ομιλία του στην Πνύκα επικεντρώθηκε στη δημοκρατία, την Ευρώπη και το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης, επαναφέροντας τον χώρο στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής.

Στην ιστορία της Πνύκας συνδέεται και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προγραμματίσει να μιλήσει στην Πνύκα κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 2016, όμως η ομιλία τελικά πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για λόγους ασφαλείας.

Έτσι, ο Ρούμπιο δεν έρχεται απλώς να εκφωνήσει μια ομιλία σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Έρχεται σε έναν τόπο που συνδέεται με την πολιτική ζωή της αρχαίας Αθήνας και με μια σειρά ιστορικών προσωπικοτήτων που χρησιμοποίησαν τον χώρο ως βήμα δημόσιου λόγου.

Ο Ρούμπιο και ο ισχυρός συμβολισμός

Ο Ηλίας Παπανικολάου στάθηκε ιδιαίτερα και στο προφίλ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο, 55 ετών, κουβανικής καταγωγής, έχει αναλάβει έναν ιδιαίτερα ισχυρό ρόλο στην αμερικανική διοίκηση. Εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, συνδυασμός θέσεων που είχε στο παρελθόν ο Χένρι Κίσιντζερ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη

Ο Μάρκο Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη

Ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής σκέψης είχε η ελληνική φιλοσοφία. Όπως είπε ο Ηλίας Παπανικολάου, ιδέες του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα επηρέασαν τη σκέψη των ιδρυτών του αμερικανικού πολιτεύματος, όπως ο Τόμας Τζέφερσον, ο Τζέιμς Μάντισον και ο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Η επιλογή, επομένως, της Πνύκας για την ομιλία του Ρούμπιο δημιουργεί έναν άμεσο συμβολικό διάλογο ανάμεσα στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία και στην αμερικανική πολιτική παράδοση.

Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Φλόριντα

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον συμβολισμό της ομιλίας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψε συμφωνία με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με την πολιτεία της Φλόριντα

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπέγραψε συμφωνία με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια για τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με την πολιτεία της Φλόριντα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Οι δύο άνδρες υπέγραψαν δήλωσης προθέσεων για τη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με την πολιτεία της Φλόριντα.

Το πρόγραμμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών θα κλείσει σήμερα με ένα ελληνικό δείπνο με θέα την Ακρόπολη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να γευτεί ελληνικές γεύσεις, μεταξύ των οποίων φάβα και θαλασσινά.

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