Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι μετά την απαγόρευση της πώλησης του ανθού κάνναβης θα καταθέσει σύντομα νέα τροπολογία με την οποία θα απαγορεύεται η διάθεση αντίστοιχων προϊόντων τα οποία είναι ψεκασμένα με διάφορες χημικές ουσίες.

Αφορμή για την απόφασή του αυτή, όπως λέει, στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβε στο x το οποίο ανέφερε πως μετά την απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης τώρα οι επιτήδειοι πουλάνε σακουλάκια με χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες.

Μάλιστα κάτω από το μήνυμα είχε στείλει και τη φωτογραφία του προϊόντος (της οποία το σακουλάκι μάλιστα γράφει «Πέτα Ψηλά, Μείνε Ψηλά)» και πως το κάπνισμα αυτού του προϊόντος βλάπτει σοβαρά την υγεία.

Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το… pic.twitter.com/USDubRlftG — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 9, 2026

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι»…κάποιοι το θεώρησαν αστείο. Σήμερα έλαβα αυτό το μήνυμα: «Όπως καταλαβαίνετε κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….». Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας!»

