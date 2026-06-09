Τροπολογία Α. Γεωργιάδη για απαγόρευση πώλησης ψεκασμένου χαμομηλιού

«Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση,  προσέξτε τα παιδιά σας!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.06.26 , 10:00 «Οι Ρήτορες» του Χριστόφορου Χριστοφή στο Παλαιό Πανεπιστήμιο
10.06.26 , 09:48 Στέλιος Παρλιάρος: «Η τηλεόραση δεν ειναι ένα επαγγέλμα που επιδιώκω»
10.06.26 , 09:32 Ραμόνα Βλαντή: Η σπόντα στην Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες
10.06.26 , 09:29 Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
10.06.26 , 09:27 Ρία Ελληνίδου: «Δε μου αρέσει η διαδικασία του γάμου»
10.06.26 , 09:05 Zeekr: Δίπλα στο μπάσκετ
10.06.26 , 09:03 10 Ιουνίου 1944: Η σφαγή του Διστόμου από τους Ναζί
10.06.26 , 09:01 Κατερίνα Παπουτσάκη: Το διαζύγιο των γονιών της, η μητρότητα και ο χωρισμός
10.06.26 , 08:58 Αίγιο: Τα 52.000 ευρώ που μπαίνουν στο μικροσκόπιο
10.06.26 , 08:24 Σπυροπούλου: Το πολύχρωμο jumpsuit που απογείωσε το καλοκαιρινό της στιλ
10.06.26 , 07:55 Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
10.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 10 Ιουνίου
09.06.26 , 23:45 MasterChef: «Σφαγή θα γίνει σήμερα» - Η ώρα του τοίχου!
09.06.26 , 23:38 MasterChef: Ποια μπριγάδα πήρε τον πόντο στη δοκιμασία στη λίμνη;
09.06.26 , 23:22 Αμαλία Κωστοπούλου: Οι νέες, όμορφες φωτογραφίες από το ταξίδι του μέλιτος
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Με συνοδό στην εκδήλωση της μητέρας της
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
MasterChef: Ποια μπριγάδα πήρε τον πόντο στη δοκιμασία στη λίμνη;
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/ Γ. Κονταρίνης
Οι αντιδράσεις για την τροπολογία Γεωργιάδη για τη βιομηχανική κάνναβη (βίντεο OPEN)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προγραμματίζει τροπολογία για την απαγόρευση πώλησης ψεκασμένου χαμομηλιού.
  • Η απόφαση προήλθε από αναφορά για πώληση ψεκασμένων προϊόντων με χημικές ουσίες μετά την απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης.
  • Ο Γεωργιάδης επισημαίνει ότι τα ψεκασμένα προϊόντα ενδέχεται να έχουν ναρκωτική δράση και προειδοποιεί τους γονείς.
  • Η τροπολογία θα κατατεθεί άμεσα για να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι μετά την απαγόρευση της πώλησης του ανθού κάνναβης  θα καταθέσει σύντομα  νέα τροπολογία με την οποία θα απαγορεύεται η διάθεση αντίστοιχων  προϊόντων τα οποία είναι ψεκασμένα με διάφορες χημικές ουσίες. 

Άδωνις - Ανδρουλάκης- Ζωή: Τρεις ξένοι στο ίδιο τραπέζι!

Αφορμή για την απόφασή του αυτή, όπως  λέει, στάθηκε ένα μήνυμα που έλαβε στο x το οποίο ανέφερε πως μετά την απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης τώρα οι επιτήδειοι πουλάνε σακουλάκια με χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες. 

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση πώλησης προϊόντων ξηρού άνθους κάνναβης.

Μάλιστα κάτω από το μήνυμα είχε στείλει και τη φωτογραφία του προϊόντος  (της οποία το σακουλάκι μάλιστα γράφει «Πέτα Ψηλά, Μείνε Ψηλά)»  και πως το κάπνισμα αυτού του προϊόντος βλάπτει σοβαρά την υγεία.   

 

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι»…κάποιοι το θεώρησαν αστείο. Σήμερα έλαβα αυτό το μήνυμα: «Όπως καταλαβαίνετε κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….».  Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας!»
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΑΝΘΟΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
 |
ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΑΜΟΜΗΛΙ
 |
ΛΕΒΑΝΤΑ
 |
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top