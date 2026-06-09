Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,2% η ΝΔ, σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% στη δημοσκόπηση της Interview, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 16% και το ΠΑΣΟΚ με 14,7%.
  • Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,3%, η ΕΛΑΣ 14,6% και το ΠΑΣΟΚ 12,2%.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 29,4%, ακολουθούμενος από την επιλογή 'Κανένας' με 17,4%.
  • Το 43% των ερωτηθέντων θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, ενώ το 39% επιθυμεί πολιτική αλλαγή.
  • Το 75% των ερωτηθέντων έχει αρνητική εντύπωση για την ΕΛ.Α.Σ. και το 60% για το Ελπίδα – Κίνημα για τη Δημοκρατία.

Πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να παγιώνεται στη δεύτερη θέση και να ακολουθεί τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 16%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφεται στο 4,6%, η Φωνή Λογικής στο 4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,3%, ποσοστά που εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική παρουσία. Εκτός Βουλής μένουν, σύμφωνα με την έρευνα, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4% και η Νέα Αριστερά επίσης με 0,4%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4%.

δημοσκόπηση interview 1

Η έρευνα συνοδεύεται και από προβολή εδρών, με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, η οποία οδηγεί σε Κοινοβούλιο οκτώ κομμάτων.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,3%, ενώ ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,6% και το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, το ΚΚΕ 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Το ΜέΡΑ25 εμφανίζεται στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά κινούνται κάτω από τη μονάδα. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 10,3%.

δημοσκόπηση interview 2

Ως προς το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «Κανένας» με 17,4%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,7% και ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%. Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ενώ Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Νατσιός συγκεντρώνουν από 0,5%.

δημοσκόπηση interview 3

Σε ερώτηση για τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Ένα 39% απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, ενώ το 15% αναφέρει πως θα στηρίξει παραδοσιακά το κόμμα με το οποίο ταυτίζεται πολιτικά.

δημοσκόπηση interview 4

Ως προσωρινά πολιτικά φαινόμενα θεωρούν τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ποσοστό 48%, ως πραγματική πολιτική ανανέωση το 19%, πως δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα εκτιμά το 27%.

δημοσκόπηση interview 5

Σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

δημοσκόπηση interview 6

Αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση κατά 75% προκαλεί το όνομα της ΕΛ.Α.Σ., αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση το 60% το Ελπίδα – Κίνημα για τη Δημοκρατία.

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