Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο:«Η δημοφιλία δε δίνει ασυλία»

Στα 1,8 δισ. ευρώ τα ποσά που παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Μηνύσεις Σε 18 Influencers Για Παράνομο Τζόγο
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μηνύσεις έχουν υποβληθεί σε 18 influencers για προώθηση παράνομων τζόγων, σύμφωνα με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.
  • Η παράνομη αγορά τζόγου ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ το 2025, με 900.000 συμμετέχοντες και 15.000 ιστότοπους στη blacklist.
  • Η κυβέρνηση ενισχύει την Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων με περισσότερους ελεγκτές και νέα ψηφιακά εργαλεία.
  • Η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου απαιτεί πρόληψη και ενημέρωση, ειδικά για τους νέους.
  • Η πολιτική ηγεσία δεν παρεμβαίνει στους ελέγχους, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της Επιτροπής.

Μηνύσεις έχουν ήδη υποβληθεί σε βάρος 18 influencers για προώθηση παράνομων παιγνίων, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτικό στάδιο, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά την ενημέρωση για την εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την πορεία των ελέγχων.

Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο:«Η δημοφιλία δε δίνει ασυλία»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

«Στην πολιτική, ένας νόμος κρίνεται την ημέρα που ψηφίζεται. Κυρίως όμως κρίνεται από το αν εφαρμόζεται και, τελικά, από το αν αλλάζει την πραγματικότητα. Και στην περίπτωση του παράνομου τζόγου, η δύσκολη πραγματικότητα που είχαμε μπροστά μας αποτυπώνεται σε τρεις αριθμούς», είπε ο υπουργός: Το 2025 περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια και περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.

Οι αριθμοί, όπως επισήμανε, δείχνουν το μέγεθος της πρόκλησης που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους στους κινδύνους του παράνομου τζόγου και ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες, που βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης. Ταυτόχρονα, μια παράνομη αγορά τεράστιας οικονομικής κλίμακας, που στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και εκείνων που τηρούν τους κανόνες.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε επίσης ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο επειδή ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή. Μεταφέρεται στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να εμφανιστεί, να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε ένα τεράστιο κοινό μέσα από ένα link, ένα βίντεο, έναν influencer ή έναν streamer. Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης τα ακόλουθα:

«Αυτή ήταν η δέσμευση που αναλάβαμε και γι' αυτό τον περασμένο Ιούνιο αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο».

  • «Δώσαμε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ισχυρότερα μέσα για να κάνει αποτελεσματικότερα τη δουλειά της,
  • ενισχύσαμε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες,
  • στελεχώσαμε την Επιτροπή με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ώστε να διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα που απαιτεί μια σύγχρονη εποπτική Αρχή.
  • θεσπίσαμε τη δυνατότητα άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση». 

«Σήμερα, λίγους μήνες μετά, είμαστε εδώ για να δούμε πώς όλα αυτά μεταφράζονται στην πράξη. Υπάρχουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Γνωρίζουμε, όμως, ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.

 Και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

 Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην επιβολή κυρώσεων όταν η παράβαση έχει ήδη συντελεστεί. Το πραγματικό στοίχημα είναι να εντοπίζουμε την παρανομία νωρίτερα και να παρεμβαίνουμε γρηγορότερα. Και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η δουλειά που γίνεται εδώ με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να μπορούμε να χαρτογραφούμε παράνομα δίκτυα, να εντοπίζουμε ταχύτερα παράνομους ιστοτόπους και τα κανάλια μέσα από τα οποία προωθούνται και, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης, να προχωρούμε στον αποκλεισμό τους.

 Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος πιο εύκολο για τον πολίτη. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο για να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό στην προστασία του πολίτη. Ένα κράτος που δεν περιμένει απλώς μια καταγγελία για να κινηθεί, αλλά αξιοποιεί δεδομένα, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη για να εντοπίζει, να ελέγχει και να παρεμβαίνει.

 Και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Το γεγονός ότι μια παράνομη δραστηριότητα γίνεται στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη». Το γεγονός ότι ένας ιστότοπος μπορεί να εδρεύει εκτός Ελλάδας δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή. Και το γεγονός ότι η προώθηση γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. Οι κανόνες ισχύουν παντού και για όλους.

 Όμως η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί, γιατί ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει κοινωνικός. Χρειαζόμαστε πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού και, κυρίως, χρειάζεται να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή. Γι' αυτό και η ΕΕΕΠ πρέπει να είναι παρούσα όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην ενημέρωση, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα οι νέοι».

Ο υπουργός τόνισε ότι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι ανεξάρτητη Αρχή και η ανεξαρτησία της είναι απολύτως σεβαστή. «Η πολιτική ηγεσία ούτε υποδεικνύει ποιος θα ελεγχθεί, ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ένας έλεγχος. Η δική μας ευθύνη, είπε, είναι να διαμορφώνουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να δίνουμε στην Αρχή τους ανθρώπους και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά της. Και έχουμε ταυτόχρονα την ευθύνη να παρακολουθούμε αν η δημόσια πολιτική που σχεδιάσαμε παράγει το αποτέλεσμα για το οποίο σχεδιάστηκε». 

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