100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

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Έναν αιώνα παρουσίας στην Ελλάδα γιόρτασε η Shell, με μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι της εταιρείας και του Ομίλου Motor Oil, συνεργάτες, άνθρωποι που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με τη Shell, καθώς και εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η βραδιά ανέδειξε τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της Shell στην Ελλάδα από το 1926 έως σήμερα, καθώς και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη παρουσία της, με σημείο αναφοράς την ένταξη των δραστηριοτήτων της στον Όμιλο Motor Oil το 2010 και τη μετέπειτα αναπτυξιακή της πορεία.

100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Η ιδέα και η επιμέλεια παραγωγής της επετειακής εκδήλωσης έγιναν από την εταιρεία YARD, με κεντρικό στοιχείο την προβολή μιας πρωτότυπης ταινίας-ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου. Μέσα από την ιστορία ενός πατέρα που, μαζί με τη μικρή του κόρη, ξεκινά ένα «ταξίδι στον χρόνο», ξεδιπλώνονται παράλληλα η ιστορία μιας οικογένειας και η πορεία της Shell στην Ελλάδα. Αναμνήσεις, αφηγήσεις και η διαδρομή τριών γενεών φωτίζουν την εξέλιξη της Shell στη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο ένα εμπορικό σήμα έγινε μέρος της καθημερινότητας. Παράλληλα, οι μαρτυρίες ανθρώπων που συνδέθηκαν ή εξακολουθούν να αποτελούν μέρος αυτής της πορείας δίνουν στην αφήγηση μια προσωπική και ανθρώπινη διάσταση. 

100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Ιδιαίτερη θέση στην επετειακή βραδιά είχε και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τον Σάκη Ρουβά να παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο μουσικό αφιέρωμα, συνοδεία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών. Με αγαπημένες μουσικές επιλογές από διαφορετικές εποχές, το κοινό ταξίδεψε στον χρόνο, σε μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τους “Wedding Singers”, που έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στο κλείσιμο της επετειακής εκδήλωσης.

100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

«Η συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας της Shell στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς. Έναν αιώνα τώρα, η Shell είναι μέρος της καθημερινότητας των Ελλήνων και έχει συνδεθεί με τις διαδρομές, τις ανάγκες και τις αλλαγές που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη Ελλάδα. Κοιτάζοντας πίσω, βλέπουμε μια ιστορία που χτίστηκε με τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πρατηριούχους μας και τους εκατομμύρια οδηγούς που μας έχουν εμπιστευθεί όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε η Κίρκη Καλαντζή, Γενική Διευθύντρια Coral Shell Licensee. Και συνέχισε τονίζοντας: «Η σημερινή επέτειος δεν αποτελεί μόνο έναν σημαντικό σταθμό, αλλά και την αφετηρία για το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής μας. Τα πρώτα 100 χρόνια μας γεμίζουν περηφάνια, τα επόμενα αποτελούν έμπνευση και ευθύνη για το μέλλον». 

100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Εδώ και έναν αιώνα, η Shell αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στην Ελλάδα, ακολουθώντας την εξέλιξη της χώρας, των μετακινήσεων και των ενεργειακών αναγκών της. Σήμερα, με ένα δίκτυο 800 πρατηρίων, ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και διαρκή επένδυση στην καινοτομία, η Shell συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων.
Γιατί τα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μια ιστορία επιχειρηματικής παρουσίας. Είναι μια ιστορία ανθρώπων, οικογενειών, συνεργασιών, δρόμων και προορισμών. Μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται. 

Εκατό χρόνια μετά, το ταξίδι συνεχίζεται.

100 Χρόνια Shell. 100 Χρόνια μπροστά.

100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Η ταινία-ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή της YARD, σε σενάριο της Άρτεμις Γρύμπλα και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πιλάβιου. Το 3D animation υπογράφει ο Χρήστος Μαγγανάς, το editing η Ισιδώρα Χαρμπίλα, και την πρωτότυπη μουσική ο Σταύρος Γασπαράτος. Συμπρωταγωνιστεί η Αλεξάνδρα Σεμίνα.

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα  Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της.

Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.   
H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 


100 χρόνια Shell στην Ελλάδα: Ένας αιώνας ανθρώπων, διαδρομών και εξέλιξης

Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 42 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 12 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 37 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία.  Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας. 

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas. 

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας,  που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. 


Επισκεφτείτε :
www.shell.gr     www.coralenergy.gr     
Instagram:     @ShellStations.gr     www.instagram.com/shellstations.gr
Tik Tok        @shellstations.gr    www.tiktok.com/@shellstations.gr
Facebook:     @ShellStationsGRCY     www.facebook.com/ShellStationsGRCY 
YouTube:     @CoralShellLicensee      www.youtube.com/@CoralShellLicensee
 

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