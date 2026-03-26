Κατώτατος μισθός: Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μεικτά τον μήνα στο Δημόσιο

8 παραδείγματα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, photo Ευρωκίνηση, βίντεο ΕΡΤ
Κατώτατος μισθός: Οι αυξήσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση 40 ευρώ μεικτά τον μήνα, με δημοσιονομικό κόστος 358 εκατ. ευρώ για το 2026.
  • Συνολικές αυξήσεις αποδοχών για το 2026 εκτιμώνται περίπου στο 1 δισ. ευρώ, με 3,3 δισ. ευρώ συνολικό κόστος τετραετίας (2023-2026).
  • Η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου, με αναδρομική καταβολή για τον Απρίλιο.
  • Οι καθαρές μηνιαίες αυξήσεις κυμαίνονται από 22 έως 31 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία υπαλλήλου.
  • Οι αυξήσεις δεν περιλαμβάνουν επιπλέον αμοιβές από υπερωρίες ή ειδικά επιδόματα.

Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μικτά τον μήνα θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε σήμερα 

Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ

Το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης για το Δημόσιο εκτιμάται στον προϋπολογισμό στα 358 εκατ. ευρώ για το 2026.


Συνολικά για το 2026, αν ληφθούν υπόψη η μείωση του φόρου εισοδήματος που εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο καθώς και οι μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Σε ορίζοντα τετραετίας, από το 2023 έως το 2026, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Επειδή απαιτείται κάποιος χρόνος για τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ώστε να προσαρμόσουν τις μισθοδοσίες, σε ορισμένες περιπτώσεις η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου. Ωστόσο , το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά.

 
Αναλυτικά Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.
 

Παράδειγμα 2:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 62 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 744 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 127 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.523 ευρώ.
 

Παράδειγμα 3:

Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 39 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 157 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.879 ευρώ.
 

Παράδειγμα 4:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.324.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.847 μικτά και 1.350 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 60 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 718 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 173 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.078 ευρώ.
 

Παράδειγμα 5:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.000 μικτά και 778 καθαρά.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.040 μικτά και 809 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 373 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 152 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.824 ευρώ.
 

Παράδειγμα 6:

Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.767.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.702 μικτά και 1.790 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 47 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 566 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 184 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.203 ευρώ.
 

Παράδειγμα 7:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 3 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.707 μικτά και 1.224 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.857 μικτά και 1.338 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.417.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.897 μικτά και 1.445 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 28 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 107 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.286 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 221 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.647 ευρώ.
 

Παράδειγμα 8:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 4 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.852 μικτά και 1.328 καθαρά.
Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.002 μικτά και 1.443 καθαρά.
Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.557.
Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.042 μικτά και 1.588 καθαρά.
Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 145 ευρώ.
Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.738 ευρώ.
Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 261 ευρώ και ο ετήσιος κατά 3.126 ευρώ.
 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν τις βασικές παροχές (βασικό μισθό, οικογενειακό επίδομα και επίδομα θέσης ευθύνης) του ενιαίου μισθολογίου (καθώς τα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ενστόλων, του Υπουργείου Εξωτερικών, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών έλαβαν επιπλέον αυξήσεις) και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές από υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα παραμεθορίου κλπ. που επίσης αυξήθηκαν.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
 |
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top