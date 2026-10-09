Νέα Υόρκη: Την έσπρωξε από τον 15ο όροφο μαζί με το 5 μηνών μωρό της

Νεκρή η μητέρα, νοσηλεύεται το μωρό

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Τραγωδία σημειώθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπου η 23χρονη Νάθαλι Ραμίρεζ έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τον 15ο όροφο κτιρίου, ενώ στην αγκαλιά της φέρεται να κρατούσε το μόλις πέντε μηνών μωρό της. Το βρέφος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

 

 

Για την υπόθεση κατηγορείται ο 31χρονος εν διαστάσει σύντροφος της 23χρονης, Άνχελ Καράσκο, ο οποίος φέρεται να την έσπρωξε στο κενό. Σύμφωνα μάλιστα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η άτυχη γυναίκα στο παρελθόν είχε καταγγείλει τον φερόμενο ως δράστη για ενδοοικογενειακή βία. 

Νέα Υόρκη: Του είπε όχι στην πρόταση για επανασύνδεση

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post, ο 31χρονος φέρεται να επισκέφθηκε τη Ραμίρεζ στο διαμέρισμά της, έχοντας μαζί του λουλούδια, με σκοπό να συμφιλιωθούν μετά από καβγά.

Η 23χρονη που δολοφονήθηκε στο Μπρονξ από τον εν διαστάσει σύντροφό της

Η 23χρονη που δολοφονήθηκε στο Μπρονξ από τον εν διαστάσει σύντροφό της

Όταν η 23χρονη απέρριψε την πρότασή του για επανασύνδεση, ο άνδρας φέρεται να εξοργίστηκε και να την έσπρωξε από το μπαλκόνι του 15ου ορόφου, ενώ εκείνη κρατούσε το μωρό τους.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές πριν από την πτώση. Μία γυναίκα φέρεται να είπε στο ABC7 ότι άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει: «Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό», λίγες στιγμές πριν από το περιστατικό.

Η Νάθαλι Ραμίρεζ κρατούσε στην αγκαλιά της το 5 μηνών μωρό της όταν ο εν διαστάσει σύντροφός της την έσπρωξε από τον 15ο όροφο

Η Νάθαλι Ραμίρεζ κρατούσε στην αγκαλιά της το 5 μηνών μωρό της όταν ο εν διαστάσει σύντροφός της την έσπρωξε από τον 15ο όροφο

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τη νεαρή μητέρα. Το βρέφος μεταφέρθηκε μαζί της στο Jacobi Medical Center, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το παιδί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με την κατάστασή του να περιγράφεται ως κρίσιμη αλλά σταθερή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα και το βρέφος με τραύματα που παρέπεμπαν σε πτώση από μεγάλο ύψος, αλλά γρήγορα κατάλαβαν ότι κάτι πιο σοβαρό υπάρχει πίσω από αυτή την πτώση και αντιμετώπισαν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Νέα Υόρκη: Χαμογελούσε κατά τη σύλληψή του ο 31χρονος

Ο Καράσκο φέρεται να συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό. Κατά τη μεταφορά του από τους αστυνομικούς ενώπιον του εισαγγελέα, χαμογελούσε, ενώ συγκεντρωμένοι πολίτες τού φώναζαν «δειλέ» και «ελπίζω να σε σκοτώσουν στη φυλακή».

Ο εν διαστάσει σύντροφος της 23χρονης χαμογελούσε ενώ πήγαινε στον εισαγγελέα

Ο εν διαστάσει σύντροφος της 23χρονης χαμογελούσε ενώ πήγαινε στον εισαγγελέα

Νέα Υόρκη: Οι προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 31χρονος είχε κατηγορηθεί για δύο περιστατικά σε βάρος της Ραμίρεζ μέσα στο 2026.

Στις 5 Ιανουαρίου φέρεται να του απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση τρίτου βαθμού, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα και της είχε προκαλέσει μώλωπες, έπειτα από διαφωνία σχετικά με επικοινωνία του με πρώην σύντροφό του.

Ο εν διαστάσει σύντροφος της 23χρονης φέρεται να της ζήτησε επανασύνδεση κι εκείνη να αρνήθηκε, κάτι που τον εξόργισε

Ο εν διαστάσει σύντροφος της 23χρονης φέρεται να της ζήτησε επανασύνδεση κι εκείνη να αρνήθηκε, κάτι που τον εξόργισε

Τρεις ημέρες αργότερα, φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα της Ραμίρεζ και να της επιτέθηκε ξανά.

Επίσης ο 31χρονος είχε ποινικό παρελθόν, καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές το το 2016, μία για ψευδή δήλωση ταυτότητας και μία για κατοχή μαριχουάνας.

Ο 31χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία από την 23χρονη

Ο 31χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία από την 23χρονη

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην κοινή γνώμη, με την πρόεδρο του Μπρονξ, Βανέσα Γκίμπσον, να αναφέρεται στην κατάσταση του παιδιού μέσω ανάρτησής της στο X.

 

 

«Προσευχόμαστε για την οικογένειά τους, καθώς το μωρό παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, και ελπίζουμε στην ανάρρωσή του σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή», έγραψε.

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