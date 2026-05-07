Τουρίστας στην Κω κέρδισε τη «μάχη» της ξαπλώστρας και αποζημιώθηκε!

Κινήθηκε νομικά επειδή δεν έβρισκε διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα

07.05.26 , 10:54
Πηγή: Daily Mail / Φωτογραφία pexels (Pavel Danilyuk)
Κως: Τουρίστας Αποζημιώθηκε Επειδή Δεν Έβρισκε Ξαπλώστρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παράδειγμα προς μίμηση φαίνεται να αποτελεί πλέον ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κινήθηκε νομικά και αποζημιώθηκε, επειδή κατά τις διακοπές του στην Ελλάδα δεν μπορούσε ποτέ να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα.  

Ο άνδρας, που δεν έχει κατονομαστεί, ταξίδεψε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους στην Κω τον Αύγουστο του 2024. Για τις διακοπές είχε πληρώσει 6.200 λίρες, περιμένοντας μια χαλαρωτική διαμονή σε μεγάλο ξενοδοχείο. 

Ωστόσο, όπως εξετάστηκε από δικαστήριο στο Ανόβερο, τα πρωινά της οικογένειας εξελίσσονταν σε καθημερινή «μάχη» για μια θέση δίπλα στην πισίνα, αφού οι ξαπλώστρες ήταν... κρατημένες από πολύ νωρίς, πριν καν ξυπνήσουν οι περισσότεροι επισκέπτες. Παρότι το ξενοδοχείο είχε ξεκάθαρο κανόνα που απαγόρευε το κράτημα ξαπλώστρας με πετσέτες, στην πράξη αυτό αγνοούνταν. 

Η οικογένεια ανέφερε ότι ακόμη κι όταν σηκώνονταν από τις 6 το πρωί, οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ήδη πιασμένες. 

Στην καταγγελία του, ο άνδρας είπε στο δικαστήριο ότι η κατάσταση ήταν τόσο προβληματική που η οικογένεια αναγκαζόταν να περνά έως και 20 λεπτά κάθε μέρα προσπαθώντας απλώς να βρει χώρο για να καθίσουν και οι τέσσερις μαζί. 

Μάλιστα, υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τα παιδιά κατέληγαν να κάθονται στο δάπεδο επειδή δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη θέση. 

Το προσωπικό του ξενοδοχείου, όπως είπε, αρνούνταν να παρέμβει.  

Το δικαστήριο τελικά τον δικαίωσε, κρίνοντας ότι δικαιούται μερική αποζημίωση 850 λιρών. 

Ο τουριστικός πράκτορας, που δεν κατονομάστηκε στη διαδικασία, είχε προηγουμένως προσφέρει μόνο 300 λίρες. 

Στην απόφασή του, το δικαστήριο έκρινε ότι το πακέτο διακοπών ήταν «ελαττωματικό», επειδή δεν παρείχε τον «χαρακτήρα» που ο πελάτης είχε συμβατικά δικαίωμα να περιμένει με βάση αυτά που είχε πληρώσει. 

